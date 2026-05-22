Общество 22.05.2026 в 09:46

Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных

Желание завести питомца обернулось потерей десятков тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных

В полицию Улан-Удэ обратилась 19-летняя девушка с заявлением о мошенничестве. Желая обзавестись домашним питомцем, она лишилась 33 тысяч рублей.

В соцсети горожанка увидела объявление о продаже щенка и перешла по ссылке в мессенджер для общения с продавцом. После выбора животного она получила ссылку на оплату, которая вела на фишинговый сайт. Доверчивая девушка ввела реквизиты своей банковской карты, после чего со счета было списано 16 389 рублей.

Когда продавец перестал выходить на связь, пострадавшая попыталась самостоятельно найти решение и обратилась в так называемую службу поддержки. Однако «помощники» из того же отряда мошенников, воспользовавшись ситуацией, сообщили девушке о необходимости «пополнить баланс» и выслали новую ссылку. Следуя их инструкциям, она перешла по ней и лишилась еще 16 999 рублей.

Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась за помощью в полицию. Общий материальный ущерб составил 33 388 рублей. По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Все новости

После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег
22.05.2026 в 10:38
Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли пенсионерку от разорения
22.05.2026 в 10:21
Сельчанам в Бурятии приходится эвакуироваться из-за потопа
22.05.2026 в 10:01
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ обсудили развитие экономики контента
22.05.2026 в 09:52
Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных
22.05.2026 в 09:46
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили два тела
22.05.2026 в 09:18
Хантавирус у домашних мышей
22.05.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 мая 2026 года
22.05.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 22 мая
22.05.2026 в 06:02
В Бурятии аренду поставили на паузу
22.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег
Снежные покровы превысили 12-15 см
22.05.2026 в 10:38
Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли пенсионерку от разорения
68-летняя женщина чуть не перевела мошенникам 135 тысяч
22.05.2026 в 10:21
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ обсудили развитие экономики контента
Долю креативных индустрий в экономике ДФО планируют довести до 6%
22.05.2026 в 09:52
Хантавирус у домашних мышей
Стоит ли паниковать
22.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru