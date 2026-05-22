Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных

В полицию Улан-Удэ обратилась 19-летняя девушка с заявлением о мошенничестве. Желая обзавестись домашним питомцем, она лишилась 33 тысяч рублей.

В соцсети горожанка увидела объявление о продаже щенка и перешла по ссылке в мессенджер для общения с продавцом. После выбора животного она получила ссылку на оплату, которая вела на фишинговый сайт. Доверчивая девушка ввела реквизиты своей банковской карты, после чего со счета было списано 16 389 рублей.

Когда продавец перестал выходить на связь, пострадавшая попыталась самостоятельно найти решение и обратилась в так называемую службу поддержки. Однако «помощники» из того же отряда мошенников, воспользовавшись ситуацией, сообщили девушке о необходимости «пополнить баланс» и выслали новую ссылку. Следуя их инструкциям, она перешла по ней и лишилась еще 16 999 рублей.

Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась за помощью в полицию. Общий материальный ущерб составил 33 388 рублей. По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

