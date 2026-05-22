Происшествия 22.05.2026 в 10:01

Сельчанам в Бурятии приходится эвакуироваться из-за потопа

20 домов оказалось затопленными
Текст: Елена Кокорина
В селе Зун-Мурино Тункинского района из-за подъёма воды подтоплено около 20 домов, в связи с чем жители самостоятельно эвакуируются. Пункт временного размещения в школе готов к приёму людей, сообщают в группе «Тунка-инфо».

Дорогу перед мостом в сторону села Далахай размыло, но ситуацию пытаются исправить. На месте работает экскаватор. Также для восстановления проезда на место направлен КамАЗ, чтобы отсыпать дорогу грунтом. Местных жителей просят временно воздержаться от поездок в сторону Далахая.

- В сёлах Жемчуг и Охор-Шибирь уже проведены работы по изменению русла и отсыпке грунтом. В работах были задействованы пять человек и три единицы техники. Сегодня планируется начать водоотведение протяжённостью 3 км, для чего будет задействован трактор, - пишут в районной группе.

Напомним, что данная ситуация возникла из-за обильных осадков выпавших вчера в нескольких районах республики. В Закаменском и Тункинском районах 13 приусадебных участков ушли под воду. На территории был введен режим повышенной готовности.

Фото: прокуратура РБ

 

 

 

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
