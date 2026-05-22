В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили два тела

Утром 22 мая в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Бичура.«На момент прибытия пожарных подразделений строение было охвачено огнем. В ходе тушения были обнаружены тела 40-летней женщины и 43-летнего мужчины без признаков жизни», - сообщили в МЧС Бурятии.В результате пожара в доме выгорела кухня на площади 18 кв. метров. Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.