Происшествия 22.05.2026 в 09:18

В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили два тела

Пожар произошел в селе Бичура
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили два тела
Фото: скриншот видео
Утром 22 мая в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Бичура. 

«На момент прибытия пожарных подразделений строение было охвачено огнем. В ходе тушения были обнаружены тела 40-летней женщины и 43-летнего мужчины без признаков жизни», - сообщили в МЧС Бурятии.

В результате пожара в доме выгорела кухня на площади 18 кв. метров. Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
Теги
пожар

Все новости

После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег
22.05.2026 в 10:38
Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли пенсионерку от разорения
22.05.2026 в 10:21
Сельчанам в Бурятии приходится эвакуироваться из-за потопа
22.05.2026 в 10:01
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ обсудили развитие экономики контента
22.05.2026 в 09:52
Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных
22.05.2026 в 09:46
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили два тела
22.05.2026 в 09:18
Хантавирус у домашних мышей
22.05.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 мая 2026 года
22.05.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 22 мая
22.05.2026 в 06:02
В Бурятии аренду поставили на паузу
22.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Сельчанам в Бурятии приходится эвакуироваться из-за потопа
20 домов оказалось затопленными
22.05.2026 в 10:01
Свыше десятка приусадебных участков в двух районах Бурятии ушли под воду
На территории введен режим повышенной готовности
21.05.2026 в 13:37
Закаменский район Бурятии тонет в дождевых водах
На территории сельского поселения ввели режим повышенной готовности
21.05.2026 в 11:55
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
Роллердром, построенный в Онохое за 3,5 млн рублей, снесли уже через год
21.05.2026 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru