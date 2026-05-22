На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ обсудили развитие экономики контента

Трансформацию контента в реальный капитал и финансовые активы обсудили в рамках пленарной сессии «Новый образ Дальнего Востока: от контента к капиталу» Международного форума креативных индустрий, который проходит в эти дни в Улан-Удэ. Модератором обсуждения выступил российский журналист и телеведущий Александр Яковлев.Ключевая тема деловой программы форума – «От контента к капиталу». В центре внимания участников – развитие аудиовизуального контента, кино, анимации, музыки, медиа, дизайна, а также внедрение технологий искусственного интеллекта в креативную экономику.Она подчеркнула, что на Дальнем Востоке уже выстроена система подготовки кадров – от школ и колледжей до профильных вузов. В регионе работают филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища, действует Университет креативных индустрий. Это позволяет молодым специалистам получать профильное образование, не покидая Дальний Восток.«В ДФО созданы условия, которые позволяют местным и приезжающим на Дальний Восток производителям фильмов получать сопровождение от региональной инфраструктуры и пользоваться федеральными мерами поддержки и всеми инструментами, которые мы разработали для развития киноиндустрии», - подчеркнула Эльвира Нургалиева.Также она отметила роль форума в запуске новых механизмов поддержки креативного бизнеса. В частности, была создана специализированная электронная торговая секция для креативных предпринимателей, где представители отрасли могут напрямую взаимодействовать с заказчиками. В рамках форума впервые запущены международный медиарынок и арт-рынок.«Это была наша давняя мечта — использовать выгодное географическое положение для представления продуктов творчества, таких как клипы, мультфильмы, фильмы и документальное кино для федеральных и международных площадок. И у нас уже достаточно готовых проектов для представления на международном медиарынке Дальнего Востока – первого в России и ориентированного на Азиатский рынок», - сообщила она.По словам Эльвиры Нургалиевой, результаты этой работы уже заметны в киноиндустрии – на Дальнем Востоке реализуются и готовятся к запуску крупные российские кинопроекты.«Это маркеры нашей зрелости: мы не просто обсуждаем проекты и меры поддержки, а показываем уже готовые продукты и видим живой интерес со стороны международных рынков к нашему творчеству в сфере кино, мультипликации и современного искусства», - подчеркнула Эльвира Нургалиева.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что креативная экономика для регионов – это не только культура и творчество, но и полноценная отрасль, формирующая рабочие места и новые источники дохода.Он добавил, что в республике уже определены 16 направлений развития креативных индустрий, включая IT, кино, музыку, гастрономию, моду, программное обеспечение и народно-художественные промыслы. Отдельно Алексей Цыденов отметил развитие бурятского кино и рост интереса к событийным фестивалям региона.Основатель кинокомпании Art Pictures Studio, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук рассказал об опыте реализации кинопроектов на Дальнем Востоке. В регионах ДФО снимались фильмы франшизы «Лёд», сериалы «Челюскин» и «Обнальщик».Он отметил, что Дальний Восток привлекает кинематографистов уникальной природой и визуальной идентичностью, а региональная киноинфраструктура постепенно развивается.Кинорежиссёр, сценарист и продюсер Клим Шипенко подчеркнул важность системной работы по продвижению дальневосточных регионов среди профессионального киносообщества.Бурятский художник и скульптор Зорикто Доржиев рассказал о текущих проектах, включая создание анимационных фильмов и цифрового музея, посвящённого Байкалу. Он также отметил необходимость поддержки молодых авторов и новых творческих команд.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что регионы ДФО сегодня формируют общую систему развития креативных индустрий. По его словам, особую роль в этой работе играют развитие талантов, творческого образования и интеграция креативной экономики с туристической отраслью.Деловая программа охватывает полный цикл работы с креативным продуктом – от создания и продвижения до капитализации и выхода на международные рынки. В течение форума проходят отраслевые сессии, презентации кино- и анимационных проектов, экспертные дискуссии, встречи с федеральными институтами развития и международными партнёрами.Организаторами форума выступают Минвостокразвития России, КРДВ и правительство Бурятии при поддержке ВЭБ.РФ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии