Малая Гутайка больше не страшна

580 человек, школа, фельдшерский пункт и почта годами жили под дамокловым мечом паводка. Теперь выдохнули.



В селе Новосретенка Бичурского района 15 мая царило непривычное оживление. Собрались чиновники, местные жители, творческие коллективы. Но главным героем дня была она - плотина Малогутайского водохранилища, которая наконец-то перестала пугать. После торжественного перерезания ленточки вопрос «можно ли теперь спать спокойно» отпал сам собой. Можно.



Построенное в 1979 году водохранилище к нашим дням из защитника превратилось в источник тревоги. Гребень плотины просел, каменная наброска разрушилась, механизмы водовыпуска заржавели и перестали слушаться. В зоне вероятного подтопления не просто частные подворья, а целых два села - Новосретенка и Мотня. Под ударом оказывались школа, фельдшерско-акушерский пункт, почта, дом культуры, магазин, дорога и линия электропередач. Плюс сенокосы и пастбища. А главное - 580 человек, которым в случае большого паводка пришлось бы несладко.



Теперь этот сценарий со страниц тревожных отчетов ушел в прошлое. Благодаря федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по прямому поручению президента России Владимира Путина, плотину капитально отремонтировали.

Заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб так и сказала: «Малогутайское водохранилище, построенное в 70-х годах, нуждалось в капитальном ремонте. Работы были выполнены в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» национального проекта «Экологическое благополучие». Общая стоимость составила более 48 млн рублей, из которых более 42 млн рублей направили Росводресурсы». Остальное добавил регион.

Цифры солидные, но и цена вопроса – безопасность целой округи. Строители выровняли гребень, усилили крепление, заменили механизмы – теперь вода через плотину проходит послушно, а не как попало. Жители, пришедшие на церемонию, интересовались деталями: выдержит ли ледоход, не поползет ли грунт? Специалисты отвечали уверенно: выдержит.

Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева подчеркнула масштаб события: «Сегодня мы открываем объект, который имеет большое значение не только для Бичурского района, но и для всей Республики Бурятия. Капитальный ремонт Малогутайского водохранилища – это результат совместной работы федеральных и республиканских органов власти, специалистов водохозяйственной отрасли, строителей и местных жителей. Для нас особенно важно, что такие проекты напрямую влияют на качество жизни людей. Это вопросы водной безопасности, защиты территорий от паводков и обеспечения надежной инфраструктуры».

Заместитель председателя правительства республики Вячеслав Сухоруков тоже не скрывал значимости момента: «Капитальный ремонт Малогутайского водохранилища – это прежде всего вклад в безопасность и благополучие жителей Бичурского района. Благодаря проведенным работам мы существенно снизили риски подтопления населенных пунктов и обеспечили надежную работу гидротехнического сооружения на долгие годы. Для правительства Республики Бурятия вопросы защиты людей, объектов социальной инфраструктуры и устойчивого развития территорий остаются безусловным приоритетом. Важно, что реализация такого проекта стала возможной благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Кстати, Малогутайка - лишь часть большой работы, которая ведется по всей стране по инициативе Владимира Путина. За последние пять лет, с 2020 по 2025 год, в Бурятии по линии Росводресурсов выполнили три мероприятия по строительству и реконструкции инженерной защиты (включая два этапа защиты Улан-Удэ от затопления) и пять капитальных ремонтов гидротехнических сооружений. Общий счет из федерального бюджета перевалил за миллиард рублей. Цифра внушительная, но и вода, как известно, шутить не любит.

После осмотра обновленной плотины гостей ждала культурная программа - творческие коллективы и молодежь создали атмосферу настоящего сельского праздника. Люди общались с чиновниками, задавали вопросы, только теперь уже без прежней тревоги в голосе. Когда видишь крепкий бетон и работающую технику, начинаешь верить: паводок больше не приговор. Теперь в Новосретенке и Мотне можно не гадать каждую весну, выстоит ли плотина. Инженеры сказали: выстоит. А это значит, что школа продолжит учить, фельдшер - лечить, а люди - просто жить. Без оглядки на Малую Гутайку.