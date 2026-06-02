В Бурятии открылся православный летний лагерь

В Бурятии в Посольском мужском монастыре на берегу Байкала этим летом вновь открывается православный детский лагерь. Его открытие прошло по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа, сообщает Улан-Удэнская и Бурятская Епархия.

1 июня, в день защиты детей, перед тем как ехать в Спасо-Преображенский Посольский мужской монастырь Митрополит Иосиф окропил всех детей освященной водой, а каждый ребенок получил архипастырское благословение. Затем было сделано общее фото на ступенях храма.

- Участников лагеря ждет отдых на природе у Байкала, прогулки на лодке, увлекательные игры и спортивные конкурсы. Особое внимание уделяется духовной составляющей: запланированы беседы со священником, совместные молодёжные богослужения и уроки церковного пения, - сообщают в Епархии.

Организаторы подчеркивают, что лагерь станет возможностью для детей отдохнуть от гаджетов, найти новых друзей и провести время с пользой. Лагерь будет проходить в две смены по 10 дней: первая смена для мальчиков с 1 по 10 июня, а вторая, с 10 по 20 июня – для девочек.

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия