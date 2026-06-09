Жители Бурятии помогали китайцам «легализоваться» через фиктивные браки

Пятеро граждан Китая, три фиктивных брака, полмиллиона рублей взятки ювелирным сертификатом и один вид на жительство, полученный через отцовство. Такова вкратце хроника преступной деятельности организованной группы, которую более двух лет создавал и раскручивал житель Улан-Удэ Баир Жаргалов. Вместе с супругой Еленой, адвокатом Батором Шараповым и еще несколькими пособниками они наладили конвейер по «отмыванию» миграционного статуса иностранцев. Клиенты платили до 700 тыс. рублей за пакет услуг: фиктивную прописку, фиктивный брак, а в одном случае - даже фиктивное отцовство. Схема работала безупречно до тех пор, пока не наткнулась на бдительность сотрудников миграционной службы и следователей.Все началось летом 2022 года. Баир Жаргалов, по данным следствия, предложил своему знакомому адвокату Батору Шарапову и еще одному товарищу Андрею Андапову заняться организацией получения разрешений на временное проживание для граждан Китая. Суть схемы проста: найти россиян, готовых за деньги заключить фиктивный брак, подделать справку о беременности, чтобы брак зарегистрировали в день обращения, а затем подать документы на разрешение на временное проживание.Первым клиентом стал гражданин Китая, которого все называли просто Санчо. Он жил и работал в Благовещенске, но мечтал получить российское разрешение на временное проживание. Жаргалов пообещал решить вопрос: у него, мол, есть связи в правоохранительных органах и ФСБ. Санчо поверил и отдал 700 тыс. рублей.Для него нашли невесту - женщину по имени Дарья, которая согласилась за 50 тыс. рублей расписаться с незнакомым китайцем. Справку о беременности «оформили» в Иволгинской центральной районной больнице, хотя на самом деле никакой беременности не было. 27 октября 2022 года брак зарегистрировали во Дворце бракосочетания. Сотрудница ЗАГСа Аюна Санданова, которая потом получила взятку сертификатом и шампанским, провела регистрацию без лишних вопросов - справка о беременности сделала свое дело. При этом невеста была пьяна, жених не говорил по-русски, а брачующиеся видели друг друга впервые.Следующими клиентами стали еще трое граждан Китая: мужчины по имени Алекс и Го и женщина Тан Ли. Все они хотели получить либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство. 17 ноября 2022 года во Дворце бракосочетания зарегистрировали сразу три фиктивных брака. Алекс женился на женщине по имени Эржена (70 тыс. рублей за услугу). Го – на женщине по имени Снежана (45 тысяч), а Тан Ли вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий (15 тысяч, он был в состоянии похмелья и плохо понимал, что происходит). Все пары видели друг друга впервые, не говорили на одном языке и явно не планировали совместное проживание.В тот же день в селе Селенгинское поставили на миграционный учет всех китайцев по одному адресу – в квартире, где они никогда не жили. Принимающей стороной выступила Алена Екатова (осуждена условно), которая получила за это 30 тыс. рублей. Сама Екатова позже признавалась, что даже не знала имен тех, кого регистрировала.Чтобы браки зарегистрировали в день обращения, понадобились поддельные справки о беременности. Их изготовили для всех «невест». Справки были липовыми, подписи врачей – поддельными, печати – похищенными.Когда три пары расписались, организаторы решили отблагодарить сотрудницу ЗАГСа Аюну Санданову. По указанию Жаргалова Андрей Андапов купил в ювелирном магазине подарочный сертификат на 10 тыс. рублей и бутылку шампанского «Лев Голицын» за 396 рублей. Передал их Сандановой, сказав: «Это от Батора». Санданова приняла подарок, прекрасно понимая, что зарегистрировала фиктивные браки.Позже Санданову осудили за получение взятки и превышение полномочий. А Андапов дал явку с повинной, но его дело позже прекратили из-за смерти.Следующий этап - получение разрешений на временное проживание и вида на жительство. Для этого нужно было пройти проверку на фиктивность браков. И вот тут в игру вступил инспектор УВМ Базар Цыренов.Цыренов, по версии следствия и суда, пошел на поводу у Жаргалова. Проверочные мероприятия он проводил не выезжая на место, опрашивал людей в офисе адвоката, а часть опросов и вовсе поручил самому Шарапову. Когда инспектор Карина Базанова, проводившая параллельную проверку, спросила у Цыренова, можно ли ей тоже не опрашивать людей лично, а довериться адвокату, Цыренов не возразил. Он сказал: «Решай сама». Это сочли одобрением.В итоге проверка не выявила нарушений, и китайцы получили документы. Алекс и Чжао - разрешения на временное проживание, Го и Тан Ли - вид на жительство. Позже все браки признали недействительными, документы аннулировали.Приговор суда первой инстанции был суровым, но апелляция его скорректировала.Баир Жаргалов - организатор. Получил семь лет шесть месяцев колонии строгого режима, штраф 350 тыс. рублей плюс запрет на деятельность, связанную с пребыванием иностранцев, на два года шесть месяцев. Был взят под стражу прямо в зале суда.Батор Шарапов - адвокат, готовивший документы. Суд первой инстанции дал ему четыре года условно, но апелляция отменила условный срок. Теперь он проведет четыре года в колонии общего режима. Взят под стражу в зале суда 16 апреля 2026 года.Андрей Андапов – искал невест и организовывал справки. Его осудили на три года девять месяцев условно, но после его смерти уголовное дело прекратили.Базар Цыренов - инспектор УВМ, закрывавший глаза на нарушения. Получил три года шесть месяцев колонии общего режима, лишен права работать в правоохранительных органах два года и лишен специального звания «капитан полиции». Апелляция отменила ему условный срок, взят под стражу.Елена Жаргалова - супруга организатора. За то, что дважды фиктивно прописывала Санчо в своей квартире, получила один год условно.Алена Екатова и Снежана Нетакова получили условные сроки - два года и один год шесть месяцев соответственно. Екатова прописывала китайцев, Нетакова фиктивно вышла замуж за Го.Все телефоны фигурантов, которые суд первой инстанции постановил конфисковать, апелляция вернула владельцам. А вот автомобиль Шарапова и доля Жаргалова в квартире остались под арестом - для обеспечения штрафов.Теперь организатор схемы - в колонии строгого режима, его подельники - кто в колонии общего режима, кто под подпиской. Схема, конечно, получилась интересная, но слишком уж очевидная и посыпалась при первом же пристальном рассмотрении.