Жители ветхих домов в сердце Улан-Удэ отказываются от переезда и компенсаций

Власти продолжают готовить центр Улан-Удэ под масштабный девелоперский проект. В апреле-мае 2026 года Советский районный суд вынес два решения, которые фактически поставили крест на частных домах в центре города. Жилые строения, доставшиеся их владельцам по наследству и через приватизацию, изымаются для государственных нужд. А на их месте появится очередной жилой комплекс от ООО «Специализированный застройщик «Пик Байкала». Владельцы пытались бодаться за цену, но проиграли по всем фронтам.Первый эпизод этой стройки века развернулся вокруг ветхого дома в самом центре города. Земельный участок в 5,5 сотки и сам дом площадью почти 200 «квадратов» находились в долевой собственности у трех семей: Сергея Доржиева (½), Людмилы Жалиной (¼) и Елены Аюшеевой (¼). Все они получили недвижимость либо по наследству, либо когда-то давно ее приватизировали. Там же были прописаны восемь человек.Еще в октябре 2023 года правительство Бурятии решило, что эта территория пойдет под комплексное развитие (КРТ). Спустя месяц заключили договор с застройщиком «Пик Байкала», который должен был расселить людей, а затем снести старое и построить новое жилье. В мае 2025 года вышло распоряжение об изъятии участка. Но владельцы не согласились с предложенной компенсацией в 14,3 млн рублей. Вместо того, чтобы подписать мировое соглашение, они отправились в суд.Доржиев, в частности, пытался оспорить саму процедуру. Его представитель жаловался, что затянули с пересылкой документов и нарушили сроки. А еще он требовал провести свою экспертизу за счет ответчика, обещая оплатить альтернативный отчет. Но судья ходатайство отклонила: экспертное учреждение выбирает суд, а деньги за неоплаченную экспертизу сторона так и не внесла на депозитный счет. Суд посчитал, что отчет ООО «Экспертные решения» вполне корректен, нарушения по срокам несущественны и на итоговую сумму не повлияли.В итоге суд постановил: изъять недвижимость. Хозяевам определили выплату по долям: Сергей Доржиев получит 7 189 570 рублей; Людмила Жалина и Елена Аюшеева - по 3 594 785 рублей. После получения денег им дали три дня на выселение. Если не освободят жилье добровольно, строители получат законное право войти в дом, утилизировать оставленные вещи без всякой ответственности. Всех жильцов, включая несовершеннолетних, признали утратившими право пользования и обязали сняться с регистрационного учета.Второе дело - о доме в районе застройки. Здесь земля 7,2 сотки, жилой дом (51 кв. м), баня (13,7 кв. м) и прописанных восемь человек - все члены одной семьи. Владел всем этим единолично пенсионер Баир Содномов. В отличие от героев предыдущей истории, он решил не ждать, пока государство само заберет его имущество, и напал первым. В марте 2026 года его представитель подал иск к «Пик Байкала», требуя принудительного выкупа по рыночной цене, установленной независимой экспертизой. Сумму он запросил в 10,2 млн рублей.Однако минстрой республики опередил его санкциями. Они направили встречный иск об изъятии участка. К тому моменту правительство уже приняло новое распоряжение, датированное 30 марта 2026 года, которым прямо предписывалось забрать землю у Содномова. «Пик Байкала» сделал свою оценку - 9 825 177 рублей. С этой суммой пенсионер не согласился.Самое интересное - это поведение истца и его адвоката в зале суда. Юрист Савинова заявляла ходатайства о назначении судебной экспертизы для подтверждения цены, а затем в последний момент просто исчезла - на заседание 15 мая не явилась. Представитель попросила отложить разбирательство «по занятости», а ходатайство об экспертизе так и не подала. Судья справедливо решил, что играть в одни ворота не будет, и отказал. Отчет застройщика признали достаточным доказательством.Содномову также пришлось уступить. В решении суда сумма выкупа «зависла» - экспертизу так и не провели, поэтому деньги он получит по версии ответчика, то есть все те же 9,8 млн рублей. Дополнительно суд взыскал с него госпошлину в 3 000 рублей. Порядок выселения тот же: освободить дом в трехдневный срок после зачисления денег и передать строителям, иначе есть риск потерять имущество.Оба решения суда написаны по одной схеме. В качестве единственного и безоговорочного доказательства рыночной стоимости суды приняли отчеты независимого оценщика «Экспертные решения», заказанные самим застройщиком «Пик Байкала». Основной упор в защите владельцев на то, что они не успели подать документы и у них нет денег на альтернативную экспертизу, судью не впечатлил. Примечательно, что деньги на счет могут перевести в течение недели после вынесения вердикта, после чего у людей есть всего три дня на сборы.По сути, эти иски стали обязательным ритуалом при масштабной застройке Улан-Удэ. Правительство и застройщик следуют букве закона: принимают постановление о КРТ, заключают договор, направляют уведомление, делают оценку. Если собственники не согласны - государство идет в суд и выигрывает его.