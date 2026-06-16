Общество 16.06.2026 в 06:00
Жители ветхих домов в сердце Улан-Удэ отказываются от переезда и компенсаций
Владельцы пытались бодаться за цену, но проиграли по всем фронтам
Текст: Станислав Сергеев
Власти продолжают готовить центр Улан-Удэ под масштабный девелоперский проект. В апреле-мае 2026 года Советский районный суд вынес два решения, которые фактически поставили крест на частных домах в центре города. Жилые строения, доставшиеся их владельцам по наследству и через приватизацию, изымаются для государственных нужд. А на их месте появится очередной жилой комплекс от ООО «Специализированный застройщик «Пик Байкала». Владельцы пытались бодаться за цену, но проиграли по всем фронтам.
Битва за 14 миллионов
Первый эпизод этой стройки века развернулся вокруг ветхого дома в самом центре города. Земельный участок в 5,5 сотки и сам дом площадью почти 200 «квадратов» находились в долевой собственности у трех семей: Сергея Доржиева (½), Людмилы Жалиной (¼) и Елены Аюшеевой (¼). Все они получили недвижимость либо по наследству, либо когда-то давно ее приватизировали. Там же были прописаны восемь человек.
Еще в октябре 2023 года правительство Бурятии решило, что эта территория пойдет под комплексное развитие (КРТ). Спустя месяц заключили договор с застройщиком «Пик Байкала», который должен был расселить людей, а затем снести старое и построить новое жилье. В мае 2025 года вышло распоряжение об изъятии участка. Но владельцы не согласились с предложенной компенсацией в 14,3 млн рублей. Вместо того, чтобы подписать мировое соглашение, они отправились в суд.
Доржиев, в частности, пытался оспорить саму процедуру. Его представитель жаловался, что затянули с пересылкой документов и нарушили сроки. А еще он требовал провести свою экспертизу за счет ответчика, обещая оплатить альтернативный отчет. Но судья ходатайство отклонила: экспертное учреждение выбирает суд, а деньги за неоплаченную экспертизу сторона так и не внесла на депозитный счет. Суд посчитал, что отчет ООО «Экспертные решения» вполне корректен, нарушения по срокам несущественны и на итоговую сумму не повлияли.
В итоге суд постановил: изъять недвижимость. Хозяевам определили выплату по долям: Сергей Доржиев получит 7 189 570 рублей; Людмила Жалина и Елена Аюшеева - по 3 594 785 рублей. После получения денег им дали три дня на выселение. Если не освободят жилье добровольно, строители получат законное право войти в дом, утилизировать оставленные вещи без всякой ответственности. Всех жильцов, включая несовершеннолетних, признали утратившими право пользования и обязали сняться с регистрационного учета.
Дом на Чайковского: попытка назначить свою цену
Второе дело - о доме в районе застройки. Здесь земля 7,2 сотки, жилой дом (51 кв. м), баня (13,7 кв. м) и прописанных восемь человек - все члены одной семьи. Владел всем этим единолично пенсионер Баир Содномов. В отличие от героев предыдущей истории, он решил не ждать, пока государство само заберет его имущество, и напал первым. В марте 2026 года его представитель подал иск к «Пик Байкала», требуя принудительного выкупа по рыночной цене, установленной независимой экспертизой. Сумму он запросил в 10,2 млн рублей.
Однако минстрой республики опередил его санкциями. Они направили встречный иск об изъятии участка. К тому моменту правительство уже приняло новое распоряжение, датированное 30 марта 2026 года, которым прямо предписывалось забрать землю у Содномова. «Пик Байкала» сделал свою оценку - 9 825 177 рублей. С этой суммой пенсионер не согласился.
Самое интересное - это поведение истца и его адвоката в зале суда. Юрист Савинова заявляла ходатайства о назначении судебной экспертизы для подтверждения цены, а затем в последний момент просто исчезла - на заседание 15 мая не явилась. Представитель попросила отложить разбирательство «по занятости», а ходатайство об экспертизе так и не подала. Судья справедливо решил, что играть в одни ворота не будет, и отказал. Отчет застройщика признали достаточным доказательством.
Содномову также пришлось уступить. В решении суда сумма выкупа «зависла» - экспертизу так и не провели, поэтому деньги он получит по версии ответчика, то есть все те же 9,8 млн рублей. Дополнительно суд взыскал с него госпошлину в 3 000 рублей. Порядок выселения тот же: освободить дом в трехдневный срок после зачисления денег и передать строителям, иначе есть риск потерять имущество.
Жесткие правила
Оба решения суда написаны по одной схеме. В качестве единственного и безоговорочного доказательства рыночной стоимости суды приняли отчеты независимого оценщика «Экспертные решения», заказанные самим застройщиком «Пик Байкала». Основной упор в защите владельцев на то, что они не успели подать документы и у них нет денег на альтернативную экспертизу, судью не впечатлил. Примечательно, что деньги на счет могут перевести в течение недели после вынесения вердикта, после чего у людей есть всего три дня на сборы.
По сути, эти иски стали обязательным ритуалом при масштабной застройке Улан-Удэ. Правительство и застройщик следуют букве закона: принимают постановление о КРТ, заключают договор, направляют уведомление, делают оценку. Если собственники не согласны - государство идет в суд и выигрывает его.
Битва за 14 миллионов
Первый эпизод этой стройки века развернулся вокруг ветхого дома в самом центре города. Земельный участок в 5,5 сотки и сам дом площадью почти 200 «квадратов» находились в долевой собственности у трех семей: Сергея Доржиева (½), Людмилы Жалиной (¼) и Елены Аюшеевой (¼). Все они получили недвижимость либо по наследству, либо когда-то давно ее приватизировали. Там же были прописаны восемь человек.
Еще в октябре 2023 года правительство Бурятии решило, что эта территория пойдет под комплексное развитие (КРТ). Спустя месяц заключили договор с застройщиком «Пик Байкала», который должен был расселить людей, а затем снести старое и построить новое жилье. В мае 2025 года вышло распоряжение об изъятии участка. Но владельцы не согласились с предложенной компенсацией в 14,3 млн рублей. Вместо того, чтобы подписать мировое соглашение, они отправились в суд.
Доржиев, в частности, пытался оспорить саму процедуру. Его представитель жаловался, что затянули с пересылкой документов и нарушили сроки. А еще он требовал провести свою экспертизу за счет ответчика, обещая оплатить альтернативный отчет. Но судья ходатайство отклонила: экспертное учреждение выбирает суд, а деньги за неоплаченную экспертизу сторона так и не внесла на депозитный счет. Суд посчитал, что отчет ООО «Экспертные решения» вполне корректен, нарушения по срокам несущественны и на итоговую сумму не повлияли.
В итоге суд постановил: изъять недвижимость. Хозяевам определили выплату по долям: Сергей Доржиев получит 7 189 570 рублей; Людмила Жалина и Елена Аюшеева - по 3 594 785 рублей. После получения денег им дали три дня на выселение. Если не освободят жилье добровольно, строители получат законное право войти в дом, утилизировать оставленные вещи без всякой ответственности. Всех жильцов, включая несовершеннолетних, признали утратившими право пользования и обязали сняться с регистрационного учета.
Дом на Чайковского: попытка назначить свою цену
Второе дело - о доме в районе застройки. Здесь земля 7,2 сотки, жилой дом (51 кв. м), баня (13,7 кв. м) и прописанных восемь человек - все члены одной семьи. Владел всем этим единолично пенсионер Баир Содномов. В отличие от героев предыдущей истории, он решил не ждать, пока государство само заберет его имущество, и напал первым. В марте 2026 года его представитель подал иск к «Пик Байкала», требуя принудительного выкупа по рыночной цене, установленной независимой экспертизой. Сумму он запросил в 10,2 млн рублей.
Однако минстрой республики опередил его санкциями. Они направили встречный иск об изъятии участка. К тому моменту правительство уже приняло новое распоряжение, датированное 30 марта 2026 года, которым прямо предписывалось забрать землю у Содномова. «Пик Байкала» сделал свою оценку - 9 825 177 рублей. С этой суммой пенсионер не согласился.
Самое интересное - это поведение истца и его адвоката в зале суда. Юрист Савинова заявляла ходатайства о назначении судебной экспертизы для подтверждения цены, а затем в последний момент просто исчезла - на заседание 15 мая не явилась. Представитель попросила отложить разбирательство «по занятости», а ходатайство об экспертизе так и не подала. Судья справедливо решил, что играть в одни ворота не будет, и отказал. Отчет застройщика признали достаточным доказательством.
Содномову также пришлось уступить. В решении суда сумма выкупа «зависла» - экспертизу так и не провели, поэтому деньги он получит по версии ответчика, то есть все те же 9,8 млн рублей. Дополнительно суд взыскал с него госпошлину в 3 000 рублей. Порядок выселения тот же: освободить дом в трехдневный срок после зачисления денег и передать строителям, иначе есть риск потерять имущество.
Жесткие правила
Оба решения суда написаны по одной схеме. В качестве единственного и безоговорочного доказательства рыночной стоимости суды приняли отчеты независимого оценщика «Экспертные решения», заказанные самим застройщиком «Пик Байкала». Основной упор в защите владельцев на то, что они не успели подать документы и у них нет денег на альтернативную экспертизу, судью не впечатлил. Примечательно, что деньги на счет могут перевести в течение недели после вынесения вердикта, после чего у людей есть всего три дня на сборы.
По сути, эти иски стали обязательным ритуалом при масштабной застройке Улан-Удэ. Правительство и застройщик следуют букве закона: принимают постановление о КРТ, заключают договор, направляют уведомление, делают оценку. Если собственники не согласны - государство идет в суд и выигрывает его.