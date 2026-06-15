Общество 15.06.2026 в 17:52

В «МАХ» создали «клон» председателя КГХ Улан-Удэ

Горожан просят не доверять подозрительным сообщениям
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Текст: Карина Перова
В «МАХ» создали «клон» председателя КГХ Улан-Удэ
Фото: КГХ

В мессенджере МАХ мошенники создали «клон» председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрия Федорова. О фейковом аккаунте жителей предупредили в КГХ.

«Номер телефона для связи не менялся. Официальный контакт председателя остаётся прежним. Если вы получили сообщение с просьбой перевести деньги или предоставить личные данные от лица руководства комитета через новый профиль – это действия злоумышленников», - прокомментировали в комитете.

Горожан просят не доверять подозрительным сообщениям.

Теги
мошенничество фейк МАХ КГХ

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