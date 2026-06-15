Общество 15.06.2026 в 17:20

Бурятия пострадает от климатического явления Эль-Ниньо

Оно наступило пару дней назад
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия пострадает от климатического явления Эль-Ниньо

70 процентов поверхности Земли покрыто Мировым океаном. Процессы, которые происходят в нем, оказывают огромное влияние на погоду. Несколько дней назад Центр климатических прогнозов (подразделение Национального управления океанических и атмосферных исследований США) сообщил о том, что на планете наступило Эль-Ниньо. Это плохая новость.

Глобальное климатическое явление отразится на Бурятии повышенным риском ливней и наводнений. Но выпадение осадков будет не таким сильным, как, допустим, на юге США или на юге Южной Америки. В других частях мира, наоборот, ударит засуха (Австралия, Индонезия, некоторые территории южной Азии).

Явление Эль-Ниньо возникает, когда ослабевают ветры, которые в тропической, экваториальной части Тихого океана обычно гонят теплые воды к берегам Азии. Соответственно, на другом берегу океана, у Южной Америки, наверх обычно поднимаются более холодные воды.

Когда ветра слабеют, оборот воды нарушается, теплая воды уже не идет к Азии, а уходит назад – в центр и восток экваториальной части Тихого океана. Как бы, возвращается к Южной Америке.

Эта центрально-восточная часть океана начинает резко нагреваться, что немедленно передается воздуху в этой зоне – так возникает Эль-Ниньо. Воздушные потоки искажаются, что влияет на всю планету.

Ожидается, что текущий Эль-Ниньо будет особенно мощным (т. е. вода в центрально-восточной части тихоокеанского экватора нагреется очень сильно). Интенсивность явления будет нарастать до конца осени. Скорее всего, случится супер-Эль-Нинью, когда температура разогретой зоны превысит норму на два градуса Цельсия и больше.

Ураганы, ливни, засушливые явления, падение урожайности нанесут ущерб мировой экономике. В частности, сельскому хозяйству и энергетике. Бурятия, которая находится в глубине Евразии, будет в числе территорий, которые не понесут значительного прямого ущерба. Здесь не будет тропических ураганов, когда «шумел камыш, деревья гнулись». Но угроза ливней растет. К сожалению, даже столица республики не очень хорошо готова к ним. Что касается повышения цен, это уже не прямой, а косвенный ущерб от Эль-Ниньо.

Фото: нейросеть

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