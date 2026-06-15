Общество 15.06.2026 в 17:30

В Улан-Удэ определили лучших водителей трамвая

Многие из них улучшили свои показатели
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ определили лучших водителей трамвая
Фото: МУП «Управление трамвая»

В Улан-Удэ наградили победителей традиционного конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая–2026». МУП «Управление трамвая» проводит это мероприятие с 1988 года.

Водители двух категорий – до трех лет и больше трех лет опыта – состязались в знании правил дорожного движения, технического устройства трамваев и практическом управлении подвижным составом. Все победители получили премии и повышение квалификационных разрядов, обеспечивающих рост зарплаты.

Среди опытных водителей призовые места распределились следующим образом: первое место занял Андрей Ким, вторым стал Николай Третьяков, который в прошлом году победил в номинации «Знание Правил технической эксплуатации». А на третьем месте расположилась Ирина Месяцева.

Среди молодых специалистов (менее трех лет) лучшим признан Максим Дружинин, который в прошлом году занял третье место. Второй стала Екатерина Михалева, а третьей – Олеся Лизунова.

«Отдельно отличились Анна Гармаева, победившая в номинации «Приемка поезда» в подгруппе «Стаж до трех лет», и Вячеслав Пилунов со стажем свыше 3 лет в номинации «Правила дорожного движения», - подчеркнули на предприятии.

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