Общество 18.06.2026 в 09:00

Что делать, если поцарапали машину

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Текст: Номер один
Что делать, если поцарапали машину

«Запарковал машину у магазина. Вернулся — на двери глубокая царапина. Камер рядом нет. Что можно сделать?» Сергей, Улан-Удэ

Прежде всего нужно выяснить, как именно появилась царапина. От этого зависит, куда обращаться и сможете ли вы получить выплату по ОСАГО. Разбираем две главные ситуации.

Ситуация первая: царапину оставил движущийся автомобиль

Например, сосед по парковке выезжал и задел вашу дверь. Или машина сдавала назад и поцарапала бампер. В этом случае произошло ДТП. Здесь действуют правила ОСАГО.

Что делать: вызывайте сотрудников ГИБДД. Если виновник согласен и нет пострадавших, можно оформить европротокол самостоятельно. После этого вы имеете право обратиться в страховую компанию виновника за выплатой по ОСАГО. Срок подачи заявления — 5 рабочих дней.

Ситуация вторая: царапину оставили, когда автомобили не двигались

Самый частый пример — кто-то припарковался рядом и, открывая дверь своей машины, сильно ударил ею ваш автомобиль. В момент контакта ни одна из машин не двигалась, поэтому это не ДТП. Та же ситуация, если прохожий специально или случайно провёл ключом по капоту.

Это порча имущества (ст. 7.17 КоАП РФ или ст. 167 УК РФ). Закон об ОСАГО здесь не работает, так как страховка покрывает только ущерб от ДТП.

Что делать: вызывайте участкового. Он зафиксирует факт повреждения имущества. Но выплаты по ОСАГО вы не получите. Возмещать ущерб придется через суд с непосредственного виновника, если его найдут.

Если виновника не нашли, порядок действий такой:

  1. Обратитесь в полицию с заявлением о повреждении имущества. Вам обязаны выдать талон-уведомление.
  2. Если виновника найдут, вы сможете требовать с него компенсацию (при порче имущества — через суд, при ДТП — через ОСАГО).
  3. Если виновника не найдут, ремонт за ваш счёт либо по КАСКО (если есть).
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