Жители Бурятии потратили 9 миллионов маткапитала на обучение детей

С начала года семьи в Бурятии направили 9 миллионов рублей из средств материнского капитала на оплату обучения и развития своих детей. Как отметили в Соцфонде республики, образование остается одним из самых популярных способов использования этой государственной помощи, наряду с покупкой жилья и получением ежемесячных выплат.Родители могут оплатить этими деньгами не только учебу в университете или колледже, но и детский сад, кружки и секции.- С начала года Социальный фонд России по Бурятии принял 518 заявлений на эти цели. 146 семей решили потратить деньги на детский сад, еще 134 заявления подано на оплату обучения старших детей в вузах, а 75 – в колледжах и техникумах. Остальные родители оплатили услуги дополнительного образования: курсы в автошколах, языковых центрах и развивающих студиях. С началом приемной кампании в вузах и ссузах мы ожидаем, что заявлений станет еще больше, - рассказала замначальника отдела ОСФР Светлана Доржиева.В ведомстве уточнили, что направить маткапитал можно на обучение любого ребенка в семье, а не только того, после рождения которого выдали сертификат. Подать заявление удобно через портал Госуслуг.Фото: нейросеть