В Бурятии наградили 17 новых почетных доноров России

В Бурятии стало свыше 2700 почетных доноров России. 16 июня в Республиканской станции переливания крови торжественно наградили 17 новичков, которые были удостоены этого звания.

А главный врач Городской больницы № 4 Михаил Итыгилов был отмечен медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению».

Почетными донорами страны могут стать те, кто сдал кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. При этом мужчины могут совершать донацию не чаще пяти раз в год, женщины – не чаще четырех.

«Ежегодно в переливании крови нуждаются более 7 тысяч пациентов Бурятии, и именно доноры дарят им главный шанс – шанс на жизнь», - отметили в минздраве Бурятии.

Также служба крови Бурятии активно развивает и донорство костного мозга. На сегодняшний день в Федеральном регистре зарегистрировано 3056 жителей республики, из них трое уже стали реальными донорами, сдав стволовые гемопоэтические клетки для спасения пациентов.