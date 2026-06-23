Зурхай на вторник, 23 июня

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, заниматься куплей и продажей, государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), совершать прочие «умиротворяющие» и «жесткие» действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), жениться, торговать, праздновать, совершать похоронный обряд, проводить поминки и подношения для умершего.Стрижка волос: к маленьким болезням.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).Фото: Номер один