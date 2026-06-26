Общество 26.06.2026 в 09:47
В Забайкалье ограничили заправку машин 15 литрами
В регионе создан режим повышенной готовности к возможной чрезвычайной ситуации с топливом
Текст: Алена Викулина
С 25 июня в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности из-за дефицита моторного топлива. Как сообщает портал ZAB.RU физлицам разрешили покупать максимум 15 литров бензина и только в баки автомобилей, никаких канистр.
Губернатор Александр Осипов в своём телеграмм-канале обвинил в панике «врагов и паникёров», которые якобы распространяли слухи о дефиците. Хотя сам же признал, что «в стране осложнилось положение с моторным топливом». Умолчав при этом о том, что послужило причиной дефицита топлива в стране, который уже все автомобилисты ощутили на себе.Топливные компании обязали создать неснижаемый резерв для экстренных служб — месячный запас. За чей счёт пока не ясно. Это означает, что скорая, пожарные и полиция будут ездить. Для всех остальных — карточная система времён СССР. 15 литров максимум, только в бак машины, никаких канистр и запасов.
Утверждён список приоритетных потребителей. Туда попали больницы, магазины продуктов, аварийные службы ЖКХ. Остальным предприятиям и обычным водителям — что останется. Министерство экономразвития будет ежедневно контролировать запасы. Министерству ЖКХ поручили срочно внедрять газомоторное топливо. Однако для перевода на газ необходимо серьезные вложения со стороны автомобилистов.
Фото: Номер один
Губернатор Александр Осипов в своём телеграмм-канале обвинил в панике «врагов и паникёров», которые якобы распространяли слухи о дефиците. Хотя сам же признал, что «в стране осложнилось положение с моторным топливом». Умолчав при этом о том, что послужило причиной дефицита топлива в стране, который уже все автомобилисты ощутили на себе.Топливные компании обязали создать неснижаемый резерв для экстренных служб — месячный запас. За чей счёт пока не ясно. Это означает, что скорая, пожарные и полиция будут ездить. Для всех остальных — карточная система времён СССР. 15 литров максимум, только в бак машины, никаких канистр и запасов.
Утверждён список приоритетных потребителей. Туда попали больницы, магазины продуктов, аварийные службы ЖКХ. Остальным предприятиям и обычным водителям — что останется. Министерство экономразвития будет ежедневно контролировать запасы. Министерству ЖКХ поручили срочно внедрять газомоторное топливо. Однако для перевода на газ необходимо серьезные вложения со стороны автомобилистов.
Фото: Номер один