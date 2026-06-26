В детском лагере в Бурятии спустя 70 лет отремонтировали столовую и медчасть

В Закаменском районе Бурятии более 70 лет не проводился капитальный ремонт столовой и медицинского блока в детском оздоровительном лагере «Гэсэр». Это представляло угрозу для жизни и здоровья отдыхающих там ребят.

Жительница города Закаменска – супруга погибшего участника специальной военной операции – обратилась с этой проблемой на прием к начальнику управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрею Мондохонову.

После вмешательства надзорного ведомства пищеблок и медицинскую часть привели в порядок – помещения обновили по современным стандартам.

«В текущем году в Бурятии приступили к работе 363 летних оздоровительных учреждения, ежегодно принимающих более 35 тыс. детей. По требованию прокуратуры отремонтировано более 100 детских и спортивных площадок, устранены нарушения, связанные с эксплуатацией аттракционов», - отметили в прокуратуре республики.