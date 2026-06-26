Происшествия 26.06.2026 в 10:32

В Бурятии энцефалитный клещ укусил ребенка из другого региона

Случай произошел в селе Гусиха
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Текст: Карина Перова
В Бурятии энцефалитный клещ укусил ребенка из другого региона
Фото: Роспотребнадзор по Бурятии (архив)

В окрестностях села Гусиха Баргузинского района Бурятии ребенка укусил энцефалитный клещ – случай подтвердился лабораторно. Пострадавший прибыл в республику из другого региона.

«За медицинской помощью обратились спустя 10 дней. В течение последних 5 дней была фебрильная лихорадка, присоединилась неврологическая симптоматика. Ребенок не привит», - рассказала главврач Баргузинской центральной районной больницы Жанна Аюрова.

На осмотре у ребенка наблюдалась фебрильная лихорадка, головные боли, боли в икроножных мышцах, также он ходил на цыпочках. Сейчас юный пациент проходит лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ.

«Всего с начала периода активности клещей на сегодняшний день зарегистрированы 84 укуса клещей. Наш район на 4-м месте в республике», - добавила Жанна Аюрова.

Ранее «Номер один» сообщал о двух мужчинах, которые пострадали после укуса энцефалитного клеща. Одного жителя «кровосос» поджидал на молебне, другого – во время сельскохозяйственных работ.

С начала эпидсезона в Бурятии за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 2525 человек.

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энцефалит клещ

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