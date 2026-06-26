Спортсменка из Бурятии завоевала «бронзу» чемпионата мира по муайтай

Спортсменка из Бурятии Дарья Ербаева стала бронзовым призером чемпионата мира по муайтай. Для девушки это первый мировой пьедестал. Спортсменку готовила заслуженный тренер Бурятии Оюна Абдулмуслимова.

В четвертьфинале Дарья одержала победу над действующей чемпионкой мира из Филиппин и по итогам турнира поднялась на третью ступень пьедестала.

«Дарья достойно воспользовалась шансом выступить в основном составе сборной России и показала высокий уровень мастерства. Победа над действующей чемпионкой мира стала ярким подтверждением её характера и подготовки», – сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Ранее Дарья стала серебряным призером чемпионата России и после изменений в составе сборной получила возможность представить нашу страну на мировом первенстве.