Спорт 26.06.2026 в 09:53

Спортсменка из Бурятии завоевала «бронзу» чемпионата мира по муайтай

Дарья Ербаева одолела соперницу из Филиппин
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Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии завоевала «бронзу» чемпионата мира по муайтай
Фото: минспорта Бурятии

Спортсменка из Бурятии Дарья Ербаева стала бронзовым призером чемпионата мира по муайтай. Для девушки это первый мировой пьедестал. Спортсменку готовила заслуженный тренер Бурятии Оюна Абдулмуслимова.

В четвертьфинале Дарья одержала победу над действующей чемпионкой мира из Филиппин и по итогам турнира поднялась на третью ступень пьедестала.

«Дарья достойно воспользовалась шансом выступить в основном составе сборной России и показала высокий уровень мастерства. Победа над действующей чемпионкой мира стала ярким подтверждением её характера и подготовки», – сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Ранее Дарья стала серебряным призером чемпионата России и после изменений в составе сборной получила возможность представить нашу страну на мировом первенстве.

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