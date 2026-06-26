В Забайкальском крае из-за бензинового кризиса стали отменять автобусные маршруты

Перевозчики начали массово отменять автобусные рейсы в Забайкалье. Из-за проблем с бензином и дизельным топливом изменения в маршрутной сети произошли в Краснокаменском, Читинском, Борзинском, Карымском округах.

В социальных сетях и мессенджерах Читы жители отдельных населенных пунктов обсуждают ситуацию — как завтра ехать на работу, поскольку количество рейсов сокращается. Об этом сообщает «Чита.ру». «К примеру, маршрутка № 136 из Смоленки в Читу изменила интервал движения — теперь в отдельные часы транспорт будет ходить каждые 20 минут (раньше — каждые 10-15 минут). Это также связано с проблемами на АЗС. Вечерний рейс автобуса № 105 Чита — Угдан отменили 25 июня по той же причине.

Кроме того, в чате села Смоленка обсуждают повышение стоимости проезда — в одном из автобусов появилось объявление о подорожании билета до 80 рублей. Участники чата считают, что рост стоимости будет на маршрутах № 102 Чита — Забайкальский, № 118 Чита — СНТ «Сосновый» и № 120 Чита — Карповка», - сообщает портал.

В пресс-службе Упрдор «Забайкалье» уточнили, что «есть единичные случаи» отмены рейсов. Так, 25 июня отменили автобус № 553 Чита — Карымское и не было автобуса № 525 Чита — Ясная.

Ранее администрация Борзинского округа сообщила, что график работы городских маршрутов сократили с 25 июня из-за нехватки в городе дизельного топлива.

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