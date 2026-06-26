Общество 26.06.2026 в 10:14

В Улан-Удэ бесплатный юрист помог бабушке расстаться с 500 тысячами рублей

Все свои накопления она отдала курьеру в пакете
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ бесплатный юрист помог бабушке расстаться с 500 тысячами рублей

В Улан-Удэ 70-летняя бабушка стала очередной жертвой мошеннической схемы и осталась без копейки. Аферисты действовали под видом военной прокуратуры и бесплатного юриста, умело манипулируя доверием пожилой женщины.

Всё началось со звонка на домашний телефон из военной прокуратуры и новости о том, что от её имени была оформлена генеральная доверенность. Для решения проблемы и «аннулирования» документа женщине предложили помощь бесплатного юриста.

Для спасения денег он убедил бабушку обналичить все свои сбережения, находящиеся на счету в банке, а потом задекларировать их. Ей наплели, что процедура декларирования будет проходить в другом городе, поэтому за деньгами отправили курьера.

- Доверчивая женщина упаковала деньги в пакет и передала их подошедшей девушке. Лишь спустя две недели, случайно наткнувшись в интернете на информацию о похожей схеме обмана, пенсионерка осознала, что что стала жертвой мошеннической схемы, - добавили в полиции.

Фото: нейросеть

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