Общество 26.06.2026 в 12:13

Чиновники очистили Улан-Удэ от 150 тонн мусора

Масштабная уборка прошла в «чистый четверг»
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Текст: Елена Кокорина
Чиновники очистили Улан-Удэ от 150 тонн мусора

В Улан-Удэ убрали сразу несколько больших свалок и очистили улицы столицы от 150 тонн мусора. Акцию «Чистый четверг» провели вчера, 25 июня.

Уборщики территорий, водители спецтехники Комбината по благоустройству ликвидировали несколько свалок возле станции Медведчиково, на улицах Иванова, Комсомольская, Шаляпина, Намжилова, Каландаришвили и на Богородском острове.

На уборку вышли сотрудники нескольких Комитетов Администрации Улан-Удэ. Они очистили от мусора разные точки города набережную возле ТРЦ «Пионер», «Воровскую падь» рядом со 144 микрорайоном, улицы Комсомольская, Жуковского, обе стороны дороги на Верхней Березовке, конечную трамвая №4, мкр. Зеленый, стелу на Стрелке, берега озера Тулунжинское и реки Уда, улицы Пищевая, Залесная, а также многие другие.

Фото: КБУ

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