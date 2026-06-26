Общество 26.06.2026 в 12:55

Жителям Бурятии погода приготовила неприятный сюрприз на выходные

Синоптики предупредили о надвигающихся дождях с грозой и градом
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии погода приготовила неприятный сюрприз на выходные

В Бурятии продолжаются погодные качели и в ближайшие выходные синоптики снова обещают дожди, грозы, а местами и град.

В субботу 27 июня по республике ожидается переменная облачность, ночью местами дожди, утром при прояснении туманы. Днем в большинстве районов будет тоже дождливо, местами грозы, возможен град. Ветер переменный 6-11, при грозах порывистый. Температура ночью +12…+17°, местами +5…+10°, днем +23…+28°, местами +16…+21°.

В воскресенье, 28 июня по республике переменная облачность, ночью и днем кратковременные дожди, по северо-востоку местами ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11…+16°, местами +5…+10°, днем +25…+30°, местами +18…+23°.

В понедельник, 29 июня, погода не сильно изменится. Ожидаются также кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11…+16°, местами +6…+11°, днем +26…+31°, местами +19…+24°.

Фото:  нейросеть

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