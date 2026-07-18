Общество 18.07.2026 в 06:00
В Улан-Удэ вот-вот рухнет дом
Эксперты подтвердили угрозу обрушения, но чиновники не спешат расселять аварийное здание
Текст: Петр Санжиев
Скандал вокруг дома по улице Революции 1905 года, 82, в Улан-Удэ разгорается с новой силой. «Номер один» давно следит за этой историей: одноэтажный дом построили в 1905 году, и сегодня он буквально разваливается, но городские власти не торопятся расселять людей.
Жалоба Бастрыкину
Жители разрушающегося дома видят, как в столице Бурятии одну за другой сносят аварийные пятиэтажки и на их месте вырастают новостройки. Однако их «дореволюционную» одноэтажку эти изменения никак не затрагивают. У них есть простое объяснение: будь земля под их домом лакомым куском для застройщиков, дом снесли бы давно. Но участок неприметный, строить тут особо нечего, вот и тянут.
Люди годами пытаются добиться расселения, подключая правоохранительные органы. Приходится буквально продираться через ложь в документах, добиваться, чтобы вместо фальшивых сведений в бумагах появилась правда - и это оказалось задачей не из простых. Жители даже попали на личный прием к мэру, но существенных изменений не произошло, и борьба за правду продолжается до сих пор.
121-летнее здание так и не попало ни в городскую, ни в республиканскую программы переселения из аварийного жилья - те, что действуют для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Кстати, с программами в этом году произошла любопытная история - сроки их реализации внезапно «растянули». В июне улан-удэнская программа на 2025 - 2027 гг. неожиданно превратилась в программу на 2025 - 2028 гг. А чуть раньше похожая метаморфоза случилась с республиканской программой: 2025 - 2026 гг. стали 2025 – 2027 гг. Совпадение? Вряд ли. Скорее, лишнее подтверждение того, что с расселением аварийного жилья в республике не все так гладко.
В прошлом году Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных чиновников администрации Железнодорожного района. По словам жильцов, следствие считает: чиновники знали, что дом фактически аварийный еще с 14 июня 2021 года - это установили специалисты БТИ - но никаких мер не предприняли. Признание дома аварийным по итогам обследования 2024 года так и не состоялось.
При этом сами жители настаивают: уголовное дело нужно возбудить и против частного эксперта, который проводил то самое обследование. Специалист умышленно указал, что дом «не эксплуатируется» и находится в бесхозном состоянии. На деле там постоянно живут и прописаны люди, что подтверждают справки о регистрации и квитанции за коммуналку. Заключение эксперта оказалось «нашпиговано» ложными данными, хотя итоговый вывод, к счастью, был верным: дом действительно нужно сносить. «Номер один» уже писал о странностях в этом документе.
Люди требуют привлечь к ответственности и муниципальных чиновников, которые приняли и оплатили это заключение из городского бюджета по контракту с частным экспертом. В администрации же упорно называют ложные данные простыми техническими ошибками и не спешат подавать ходатайство о включении экспертной фирмы в федеральный реестр недобросовестных поставщиков. Жители с такой позицией категорически не согласны.
Если кто-то надеется, что люди пошумят и успокоятся, то ошибается. Отчаявшиеся жильцы намерены идти до конца. На прошлой неделе они обратились напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и руководителю Следкома Бурятии Евгению Лагацкому и в том числе рассказали об ошибках в заключении эксперта.
«Сокрытие фактов проживания людей в практически разрушающемся здании с критическим износом повлекло существенное нарушение их прав на безопасные условия жизни», - говорится в обращении.
Ложь на федеральном уровне
Жители рассказали «Номер один» еще одну неприятную деталь: заключение эксперта с недостоверными сведениями до сих пор висит на сайте федерального Фонда развития территорий - организации, которая курирует работу с аварийным жильем по всей стране.
Люди регулярно заходят на сайт - вдруг что-то исправили? Но каждый раз видят прежнюю картину: статус объекта - «не эксплуатируется, в бесхозном состоянии». Год постройки - 1935-й, хотя на самом деле дом возвели в 1905-м. И так далее.
Получается, что специалисты федерального центра, изучая это заключение, вполне могут решить: в доме давно никто не живет. А там живут и мучаются.
- У меня трое маленьких детей, и жить в доме невозможно. Двое учатся в школе, и им готовиться к урокам негде. Освещение - как со свечкой. Недавно загорелись старые провода, и если бы вовремя не заметили, все бы сгорело. Электрик сказал: менять один участок проводки бессмысленно, она вся сыплется от старости, нужно менять целиком, а это 140 - 150 тыс. рублей. Зимой холодно так, что обогреватель не включишь, чайник вскипятить и то проблема. На кухне водой давно не пользуемся: трубы забиты от старости, а прочистить их нельзя. Дует отовсюду. В итоге мы съехали, снимаем квартиру. За домом присматривает родственница, а иначе все сгорит. В доме постоянная сырость, грибок, холод - похоже, где-то трубу прорвало. Люди топят печки, а толку никакого, отапливаем улицу, - рассказывала ранее «Номер один» одна из жительниц дома.
Зимой полы промерзают так, что стоящая там вода в бутылках превращается в лед. О легкой обуви дома речи не идет.
- Мы живем в этом доме с 1980 года и постоянно ходим в валенках, а иначе никак. Двери из общего коридора утепляем войлоком, но не помогает. За все время капитальный ремонт был только один раз - в 1967 году, когда провели холодное водоснабжение и водоотведение. Отопление у нас до сих пор печное, - вспоминала другая жительница.
Сейчас, по словам людей, дом обветшал еще сильнее.
Жители обивали пороги самых разных кабинетов, добиваясь, чтобы ложные сведения на сайте фонда исправили. В итоге им пообещали: по итогам первого квартала 2026 года на сайте появятся достоверные данные.
- Пообещали, и ничего не изменилось. Вот так к нам относятся. Как однажды передали из Бурятии искаженные сведения, так они там и висят. Наверное, тогда нам пообещали исправить просто для того, чтобы мы быстрее ушли из кабинета, - возмущаются жители. - Но ведь если эксперт внес ложь по нашему дому, завтра он внесет ее и по другим. Почему его до сих пор не наказали? В комитете городского хозяйства сказали, что больше не будут привлекать его к работе, но мы в это не верим. Как они откажутся от него, если он, например, выиграет открытый тендер на оценку жилфонда?
Ждем обрушения с жертвами?
Тем временем в рамках уголовного дела следствие назначило новую экспертизу, и на этот раз ее проводили не в Бурятии, а в Хабаровске. Итоговый документ уже поступил следователю, жители с ним ознакомились.
Вывод специалиста однозначен: дом аварийный, существует реальная угроза его обрушения, а значит и угроза жизни и здоровью людей.
Напомним, суд уже обязал власти расселить дом до конца 2026 года. До этого срока осталось всего полгода, но подвижек жители не видят.
- Мы думаем, что осенью власти подадут иск об отсрочке исполнения решения суда - года на два - и получат ее, - предполагают жильцы. Они просили прокуратуру вынести соответствующим ведомствам предупреждение о недопустимости срыва судебного решения, но и здесь ничего не добились.
Получается парадоксальная ситуация: 121-летнюю развалюху отказались включить в муниципальную или в республиканскую программу переселения, а эксперты из Хабаровска тем временем прямо говорят: дом может рухнуть на головы жильцов. Значит ли это, что придется ждать обрушения и репортажей федеральных телеканалов с места трагедии? Не обязательно. После того как заключение из Хабаровска дошло до следствия, а в бурятском Следкоме состоялся очередной разговор с жителями, у людей впервые за долгое время появилась надежда.
- Раз есть угроза обрушения, нужно срочно оповещать МЧС и решать вопрос с расселением. Возможно, скоро состоится встреча жителей с представителями муниципальной власти. Пока не знаем, что решат чиновники: переселить всех в маневренный фонд, срочно включить дом в программу расселения, чтобы исполнить решение суда, или предложат что-то еще, - говорят жильцы.
Не исключено, что дело дойдет до нового иска, чтобы обязать муниципалитет выкупить у жильцов их квартиры. Предстоящая встреча обещает стать поворотным моментом в этой истории.
«Номер один» продолжит следить за развитием событий. Особенно интересно, как на заключение хабаровских экспертов отреагируют в ГУ МЧС России по Бурятии.
Жалоба Бастрыкину
Жители разрушающегося дома видят, как в столице Бурятии одну за другой сносят аварийные пятиэтажки и на их месте вырастают новостройки. Однако их «дореволюционную» одноэтажку эти изменения никак не затрагивают. У них есть простое объяснение: будь земля под их домом лакомым куском для застройщиков, дом снесли бы давно. Но участок неприметный, строить тут особо нечего, вот и тянут.
Люди годами пытаются добиться расселения, подключая правоохранительные органы. Приходится буквально продираться через ложь в документах, добиваться, чтобы вместо фальшивых сведений в бумагах появилась правда - и это оказалось задачей не из простых. Жители даже попали на личный прием к мэру, но существенных изменений не произошло, и борьба за правду продолжается до сих пор.
121-летнее здание так и не попало ни в городскую, ни в республиканскую программы переселения из аварийного жилья - те, что действуют для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Кстати, с программами в этом году произошла любопытная история - сроки их реализации внезапно «растянули». В июне улан-удэнская программа на 2025 - 2027 гг. неожиданно превратилась в программу на 2025 - 2028 гг. А чуть раньше похожая метаморфоза случилась с республиканской программой: 2025 - 2026 гг. стали 2025 – 2027 гг. Совпадение? Вряд ли. Скорее, лишнее подтверждение того, что с расселением аварийного жилья в республике не все так гладко.
В прошлом году Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных чиновников администрации Железнодорожного района. По словам жильцов, следствие считает: чиновники знали, что дом фактически аварийный еще с 14 июня 2021 года - это установили специалисты БТИ - но никаких мер не предприняли. Признание дома аварийным по итогам обследования 2024 года так и не состоялось.
При этом сами жители настаивают: уголовное дело нужно возбудить и против частного эксперта, который проводил то самое обследование. Специалист умышленно указал, что дом «не эксплуатируется» и находится в бесхозном состоянии. На деле там постоянно живут и прописаны люди, что подтверждают справки о регистрации и квитанции за коммуналку. Заключение эксперта оказалось «нашпиговано» ложными данными, хотя итоговый вывод, к счастью, был верным: дом действительно нужно сносить. «Номер один» уже писал о странностях в этом документе.
Люди требуют привлечь к ответственности и муниципальных чиновников, которые приняли и оплатили это заключение из городского бюджета по контракту с частным экспертом. В администрации же упорно называют ложные данные простыми техническими ошибками и не спешат подавать ходатайство о включении экспертной фирмы в федеральный реестр недобросовестных поставщиков. Жители с такой позицией категорически не согласны.
Если кто-то надеется, что люди пошумят и успокоятся, то ошибается. Отчаявшиеся жильцы намерены идти до конца. На прошлой неделе они обратились напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и руководителю Следкома Бурятии Евгению Лагацкому и в том числе рассказали об ошибках в заключении эксперта.
«Сокрытие фактов проживания людей в практически разрушающемся здании с критическим износом повлекло существенное нарушение их прав на безопасные условия жизни», - говорится в обращении.
Ложь на федеральном уровне
Жители рассказали «Номер один» еще одну неприятную деталь: заключение эксперта с недостоверными сведениями до сих пор висит на сайте федерального Фонда развития территорий - организации, которая курирует работу с аварийным жильем по всей стране.
Люди регулярно заходят на сайт - вдруг что-то исправили? Но каждый раз видят прежнюю картину: статус объекта - «не эксплуатируется, в бесхозном состоянии». Год постройки - 1935-й, хотя на самом деле дом возвели в 1905-м. И так далее.
Получается, что специалисты федерального центра, изучая это заключение, вполне могут решить: в доме давно никто не живет. А там живут и мучаются.
- У меня трое маленьких детей, и жить в доме невозможно. Двое учатся в школе, и им готовиться к урокам негде. Освещение - как со свечкой. Недавно загорелись старые провода, и если бы вовремя не заметили, все бы сгорело. Электрик сказал: менять один участок проводки бессмысленно, она вся сыплется от старости, нужно менять целиком, а это 140 - 150 тыс. рублей. Зимой холодно так, что обогреватель не включишь, чайник вскипятить и то проблема. На кухне водой давно не пользуемся: трубы забиты от старости, а прочистить их нельзя. Дует отовсюду. В итоге мы съехали, снимаем квартиру. За домом присматривает родственница, а иначе все сгорит. В доме постоянная сырость, грибок, холод - похоже, где-то трубу прорвало. Люди топят печки, а толку никакого, отапливаем улицу, - рассказывала ранее «Номер один» одна из жительниц дома.
Зимой полы промерзают так, что стоящая там вода в бутылках превращается в лед. О легкой обуви дома речи не идет.
- Мы живем в этом доме с 1980 года и постоянно ходим в валенках, а иначе никак. Двери из общего коридора утепляем войлоком, но не помогает. За все время капитальный ремонт был только один раз - в 1967 году, когда провели холодное водоснабжение и водоотведение. Отопление у нас до сих пор печное, - вспоминала другая жительница.
Сейчас, по словам людей, дом обветшал еще сильнее.
Жители обивали пороги самых разных кабинетов, добиваясь, чтобы ложные сведения на сайте фонда исправили. В итоге им пообещали: по итогам первого квартала 2026 года на сайте появятся достоверные данные.
- Пообещали, и ничего не изменилось. Вот так к нам относятся. Как однажды передали из Бурятии искаженные сведения, так они там и висят. Наверное, тогда нам пообещали исправить просто для того, чтобы мы быстрее ушли из кабинета, - возмущаются жители. - Но ведь если эксперт внес ложь по нашему дому, завтра он внесет ее и по другим. Почему его до сих пор не наказали? В комитете городского хозяйства сказали, что больше не будут привлекать его к работе, но мы в это не верим. Как они откажутся от него, если он, например, выиграет открытый тендер на оценку жилфонда?
Ждем обрушения с жертвами?
Тем временем в рамках уголовного дела следствие назначило новую экспертизу, и на этот раз ее проводили не в Бурятии, а в Хабаровске. Итоговый документ уже поступил следователю, жители с ним ознакомились.
Вывод специалиста однозначен: дом аварийный, существует реальная угроза его обрушения, а значит и угроза жизни и здоровью людей.
Напомним, суд уже обязал власти расселить дом до конца 2026 года. До этого срока осталось всего полгода, но подвижек жители не видят.
- Мы думаем, что осенью власти подадут иск об отсрочке исполнения решения суда - года на два - и получат ее, - предполагают жильцы. Они просили прокуратуру вынести соответствующим ведомствам предупреждение о недопустимости срыва судебного решения, но и здесь ничего не добились.
Получается парадоксальная ситуация: 121-летнюю развалюху отказались включить в муниципальную или в республиканскую программу переселения, а эксперты из Хабаровска тем временем прямо говорят: дом может рухнуть на головы жильцов. Значит ли это, что придется ждать обрушения и репортажей федеральных телеканалов с места трагедии? Не обязательно. После того как заключение из Хабаровска дошло до следствия, а в бурятском Следкоме состоялся очередной разговор с жителями, у людей впервые за долгое время появилась надежда.
- Раз есть угроза обрушения, нужно срочно оповещать МЧС и решать вопрос с расселением. Возможно, скоро состоится встреча жителей с представителями муниципальной власти. Пока не знаем, что решат чиновники: переселить всех в маневренный фонд, срочно включить дом в программу расселения, чтобы исполнить решение суда, или предложат что-то еще, - говорят жильцы.
Не исключено, что дело дойдет до нового иска, чтобы обязать муниципалитет выкупить у жильцов их квартиры. Предстоящая встреча обещает стать поворотным моментом в этой истории.
«Номер один» продолжит следить за развитием событий. Особенно интересно, как на заключение хабаровских экспертов отреагируют в ГУ МЧС России по Бурятии.
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