Происшествия 17.07.2026 в 16:46

В Бурятии удалось спасти мужчину, которому поезд отрезал ногу

Сейчас его жизни ничего не угрожает
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии удалось спасти мужчину, которому поезд отрезал ногу
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии врачи Петропавловской ЦРБ спасли сельчанина, получившего тяжелую травму. Происшествие случилось 13 июля на станции Джида. Там пьяный мужчина переходил железнодорожный путь под составом, который начал движение. 

«Пострадавший получил травматическую неполную ампутацию левой голени, а также множественные ушибы и ссадины грудной клетки, поясничной области и левого бедра. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции наложили мужчине жгут — именно это своевременное действие спасло ему жизнь», - рассказали в Минздраве Бурятии.

В состоянии травматического шока сельчанина доставили в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас мужчина переведён в отделение хирургии, где продолжает получать необходимое лечение. Его жизни уже ничего не угрожает.
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с 15 по 21 июля

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