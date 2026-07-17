Политика и власть 17.07.2026 в 17:50

Общественная палата Бурятии оценила готовность избирательной системы к выборам

Ключевыми приоритетами стала безопасность участников процесса и противодействие провокациям
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Общественная палата Бурятии оценила готовность избирательной системы к выборам
 В Общественной палате республики прошло обсуждение доклада Ассоциации НОМ «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Участники круглого стола отметили высокий уровень готовности избирательной системы к предстоящей кампании. 

Председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова отметила, что за последние пять лет в стране выстроена эффективная система общественного контроля, которая объединяет региональные палаты, экспертов и правозащитников. Это гарантирует законность и открытость на всех этапах.

 Политолог, кандидат политических наук Батор Будаев обратил внимание на новые правила агитации и использование изображений граждан только с их письменного согласия. 

Доктор социологических наук Тимур Бадмацыренов подчеркнул, что выборы проходят в условиях СВО. Поэтому ключевыми приоритетами становятся безопасность участников процесса и противодействие провокациям и распространению недостоверной информации.

Участники поддержали инициативу Ассоциации НОМ о распространении института общественного наблюдения на выборы всех уровней от федеральных до муниципальных. Это сделает систему еще более прозрачной.
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