Общественная палата Бурятии оценила готовность избирательной системы к выборам

В Общественной палате республики прошло обсуждение доклада Ассоциации НОМ «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Участники круглого стола отметили высокий уровень готовности избирательной системы к предстоящей кампании.Председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова отметила, что за последние пять лет в стране выстроена эффективная система общественного контроля, которая объединяет региональные палаты, экспертов и правозащитников. Это гарантирует законность и открытость на всех этапах.Политолог, кандидат политических наук Батор Будаев обратил внимание на новые правила агитации и использование изображений граждан только с их письменного согласия.Доктор социологических наук Тимур Бадмацыренов подчеркнул, что выборы проходят в условиях СВО. Поэтому ключевыми приоритетами становятся безопасность участников процесса и противодействие провокациям и распространению недостоверной информации.Участники поддержали инициативу Ассоциации НОМ о распространении института общественного наблюдения на выборы всех уровней от федеральных до муниципальных. Это сделает систему еще более прозрачной.