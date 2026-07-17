Экономика и бизнес 17.07.2026 в 17:51
В Сибири 900 пунктов выдачи интернет-заказов подключили видеонаблюдение «Ростелекома»
Владельцы пунктов выдачи интернет-заказов в Сибири продолжают активно подключать видеонаблюдение «Ростелекома». В этом году сервис появился еще в 106 таких объектах, а их общее число приблизилось к 900.
Решение разработано с учетом специфики маркетплейсов и помогает предпринимателям соблюдать все обязательные требования торговых площадок по контролю качества обслуживания и безопасности, а также избегать штрафов и снижать издержки, связанные со спорными ситуациями.
Сервис позволяет дистанционно через компьютер или смартфон контролировать сразу несколько пунктов выдачи, анализировать обстановку с помощью видеоаналитики и получать уведомления о важных событиях. Сегодня при подключении услуги «Ростелеком» предлагает скидку 50% на интернет.
Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь»:
«Предприниматели ценят наше решение за качество и надежность. Запись ведется в защищенное облако «Ростелекома» и, благодаря синхронизации архива, не прервется даже при потере интернет-сигнала. В этом случае камера продолжает сохранять данные локально, а после восстановления связи они автоматически дозапишутся в нужном хронологическом порядке».
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:
«Видеонаблюдение — универсальная услуга, которая востребована не только в сфере онлайн-торговли. В Сибири ей пользуются свыше пяти тысяч организаций: от крупных отраслевых холдингов до малых предприятий. Наибольший спрос отмечен в Новосибирской и Иркутской областях, в Бурятии, а также в Красноярском и Алтайском крае».
Подключить услугу можно, оставив заявку на сайте «Ростелекома». Персональный менеджер компании перезвонит и поможет подобрать оптимальные видеокамеры и тарифы для решения конкретных бизнес-задач. После утверждения проекта инженеры установят и подключат оборудование, протестируют и настроят, как необходимо.
Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388
erid: 2VfnxvhWjCw
Решение разработано с учетом специфики маркетплейсов и помогает предпринимателям соблюдать все обязательные требования торговых площадок по контролю качества обслуживания и безопасности, а также избегать штрафов и снижать издержки, связанные со спорными ситуациями.
Сервис позволяет дистанционно через компьютер или смартфон контролировать сразу несколько пунктов выдачи, анализировать обстановку с помощью видеоаналитики и получать уведомления о важных событиях. Сегодня при подключении услуги «Ростелеком» предлагает скидку 50% на интернет.
Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь»:
«Предприниматели ценят наше решение за качество и надежность. Запись ведется в защищенное облако «Ростелекома» и, благодаря синхронизации архива, не прервется даже при потере интернет-сигнала. В этом случае камера продолжает сохранять данные локально, а после восстановления связи они автоматически дозапишутся в нужном хронологическом порядке».
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:
«Видеонаблюдение — универсальная услуга, которая востребована не только в сфере онлайн-торговли. В Сибири ей пользуются свыше пяти тысяч организаций: от крупных отраслевых холдингов до малых предприятий. Наибольший спрос отмечен в Новосибирской и Иркутской областях, в Бурятии, а также в Красноярском и Алтайском крае».
Подключить услугу можно, оставив заявку на сайте «Ростелекома». Персональный менеджер компании перезвонит и поможет подобрать оптимальные видеокамеры и тарифы для решения конкретных бизнес-задач. После утверждения проекта инженеры установят и подключат оборудование, протестируют и настроят, как необходимо.
Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388
erid: 2VfnxvhWjCw
ТегиРостелеком