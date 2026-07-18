Общество 18.07.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 18 июля

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Текст: Алена Викулина
Зурхай на субботу, 18 июля
Благоприятно: для людей, родившихся в год Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» людям, родившимся в год Тигра, Лошади и Собаки, приводить в дом невестку, заниматься торговлей, а также делами, связанными с рубкой и обработкой древесины (плотничество, столярничество и т. д.), изготавливать настойки, совершать дела «благого» направления.

Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи - будьте осторожными и осмотрительными; спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.

Стрижка волос: к красоте.

Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

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