Зурхай на субботу, 18 июля

Благоприятно: для людей, родившихся в год Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» людям, родившимся в год Тигра, Лошади и Собаки, приводить в дом невестку, заниматься торговлей, а также делами, связанными с рубкой и обработкой древесины (плотничество, столярничество и т. д.), изготавливать настойки, совершать дела «благого» направления.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи - будьте осторожными и осмотрительными; спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.Стрижка волос: к красоте.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один