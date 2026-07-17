Общество 17.07.2026 в 16:23

Дело о масштабной вырубке деревьев в Бурятии направили в суд

Ущерб лесному фонду составил около 130 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Дело о масштабной вырубке деревьев в Бурятии направили в суд

В Бурятии прокуратура Хоринского района направила в суд уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Обвиняемый местный житель полностью признал вину и уже возместил причинённый государству ущерб.

Несанкционированная вырубка была обнаружена в Аланском участковом лесничестве. Неустановленное на тот момент лицо спилило 15 сосен и 32 лиственницы. Ущерб лесному фонду составил 128 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре республики.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). В настоящее время следствие завершено, а материалы переданы для рассмотрения в Хоринский районный суд.

Фото: Номер один

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