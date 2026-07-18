В Бурятии сразу пять подростков попали в больницу после столкновения двух мотоциклов

ДТП с участием двух мотоциклов случилось ранним утром 18 июля в пригороде Улан-Удэ. В результате происшествия пострадали сразу пять подростков, их экстренно доставили в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Самому младшему из пострадавших всего 10 лет, остальные дети постарше.«Двое пострадавших после первичного осмотра и оказания помощи в ДРКБ были отпущены домой для амбулаторного лечения. Состояние остальных троих потребовало немедленной госпитализации», - сообщили в ДРКБ.Также накануне в реанимацию ДРКБ попал еще один несовершеннолетний — 17-летний пассажир мотоцикла. Он попал в ДТП в одном из районов республики.