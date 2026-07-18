Происшествия 18.07.2026 в 10:03
В Бурятии сразу пять подростков попали в больницу после столкновения двух мотоциклов
Самому младшему из них всего 10 лет
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием двух мотоциклов случилось ранним утром 18 июля в пригороде Улан-Удэ. В результате происшествия пострадали сразу пять подростков, их экстренно доставили в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Самому младшему из пострадавших всего 10 лет, остальные дети постарше.
«Двое пострадавших после первичного осмотра и оказания помощи в ДРКБ были отпущены домой для амбулаторного лечения. Состояние остальных троих потребовало немедленной госпитализации», - сообщили в ДРКБ.
Также накануне в реанимацию ДРКБ попал еще один несовершеннолетний — 17-летний пассажир мотоцикла. Он попал в ДТП в одном из районов республики.
«Двое пострадавших после первичного осмотра и оказания помощи в ДРКБ были отпущены домой для амбулаторного лечения. Состояние остальных троих потребовало немедленной госпитализации», - сообщили в ДРКБ.
Также накануне в реанимацию ДРКБ попал еще один несовершеннолетний — 17-летний пассажир мотоцикла. Он попал в ДТП в одном из районов республики.