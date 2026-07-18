Происшествия 18.07.2026 в 10:03

В Бурятии сразу пять подростков попали в больницу после столкновения двух мотоциклов

Самому младшему из них всего 10 лет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сразу пять подростков попали в больницу после столкновения двух мотоциклов
Фото: архив «Номер один»
ДТП с участием двух мотоциклов случилось ранним утром 18 июля в пригороде Улан-Удэ. В результате происшествия пострадали сразу пять подростков, их экстренно доставили в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Самому младшему из пострадавших всего 10 лет, остальные дети постарше.

«Двое пострадавших после первичного осмотра и оказания помощи в ДРКБ были отпущены домой для амбулаторного лечения. Состояние остальных троих потребовало немедленной госпитализации», - сообщили в ДРКБ.

Также накануне в реанимацию ДРКБ попал еще один несовершеннолетний — 17-летний пассажир мотоцикла. Он попал в ДТП в одном из районов республики. 
Теги
ДТП подросток

Все новости

В Монголии выросли цены на бензин
18.07.2026 в 10:40
В Бурятии ущерб от мошенников перевалил за 200 миллионов
18.07.2026 в 10:33
В Госдуме призвали разблокировать Telegram
18.07.2026 в 10:26
В Бурятии учения спровоцировали лесной пожар
18.07.2026 в 10:22
С 1 сентября начальная военная подготовка станет отдельным обязательным курсом в школах
18.07.2026 в 10:14
В Бурятии сразу пять подростков попали в больницу после столкновения двух мотоциклов
18.07.2026 в 10:03
Зурхай на субботу, 18 июля
18.07.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 июля
18.07.2026 в 06:02
В Улан-Удэ вот-вот рухнет дом
18.07.2026 в 06:00
В Сибири 900 пунктов выдачи интернет-заказов подключили видеонаблюдение «Ростелекома»
17.07.2026 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
В Бурятии учения спровоцировали лесной пожар
Всего за сутки в лесах произошло три возгорания
18.07.2026 в 10:22
В Бурятии удалось спасти мужчину, которому поезд отрезал ногу
Сейчас его жизни ничего не угрожает
17.07.2026 в 16:46
«Водоканал» выразил соболезнование семье погибшего сотрудника
Комментировать детали случившегося на предприятии не стали
17.07.2026 в 14:35
В Улан-Удэ пассажиры автобуса попали в больницу после ДТП с иномаркой
Виновницей аварии стала 56-летняя автоледи
17.07.2026 в 13:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru