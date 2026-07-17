Общество 17.07.2026 в 15:52

Три медведя в Бурятии превратили дерево в чесальный станок

Забавные кадры косолапой троицы сделала фотоловушка
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Текст: Елена Кокорина
Три медведя в Бурятии превратили дерево в чесальный станок

Государственный инспектор Зун-Муринского лесничества Анатолий Шинкарев поделился редкими кадрами, которые удалось получить благодаря фотоловушке Тункинского нацпарка Бурятии. На одной поляне одновременно оказались сразу три бурых медведя, которые и попали в объектив фотокамеры.

Один из медведей нашёл идеальное дерево и с удовольствием трётся спиной о кору. Его состояние автор фото назвал «абсолютным медвежьим счастьем». Второй косолапый замер на задних лапах и терпеливо ждёт своей очереди, чтобы воспользоваться лучшим «чесальным станком» в округе. Третий медведь, находится в напряженной стойке и словно следит за безопасностью территории и своих собратьев.

Фото: Тункинский нацпарк

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