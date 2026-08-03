Зампред правительства Бурятии проверил три строящихся медицинских объекта

Зампред правительства Бурятии Евгений Коркин проверил ход строительства трех медицинских объектов из быстровозводимых конструкций в Улан-Удэ: приемного отделения БСМП, Центра протезирования на Верхней Березовке и филиала городской поликлиники № 3 по улице Жердева.

«Все объекты идут по графику, строители справляются. Процессы держим на контроле», - прокомментировал зампред.

По словам чиновника, приёмное отделение БСМП на данный момент готово на 65%. Строители монтируют переход к основному корпусу (готов наполовину), делают крыльцо, шлюз для машин скорой, вентиляцию и электрику. Уже сделано 55% отделочных работ. Параллельно утвердили смету на 20,6 млн рублей из Дорожного фонда на выполнение вертикальной планировки территории больницы. Объект сдадут в конце августа.

Готовность Центра протезирования составляет 60%. Здесь работают 30 человек, задействована спецтехника. Подрядчик залил фундамент, смонтировал каркас, стены и кровлю из сэндвич-панелей, установил окна. Сейчас идут внутренние работы: перегородки, вентиляция, электрика, плитка.

«Для нас этот объект один из приоритетных, чтобы ребята, которые вернулись с СВО, могли получать качественную протезную помощь здесь, не выезжая за пределы республики. Завершить строительство планируем также к концу августа», - отметил Евгений Коркин.

А поликлиника №3 по улице Жердева готова на 48%. Задействовано 15 человек и две единицы техники. Уже есть фундамент, каркас наружных стен собран на 100%, сейчас рабочие монтируют внутренний каркас (перегородки), фасад и кровлю.

«Квартал густонаселен, и новая поликлиника здесь очень нужна. Сдача объекта в сентябре», - заключил зампред.