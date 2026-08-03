Общество 03.08.2026 в 16:06

В городском перинатальном центре в Улан-Удэ родился 5-килограммовый малыш

В учреждении подвели итоги за июль
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Текст: Карина Перова
В городском перинатальном центре в Улан-Удэ родился 5-килограммовый малыш
Фото: нейросеть

В городском перинатальном центре в Улан-Удэ поделились итогами рождаемости за июль. В прошлом месяце здесь появились на свет 282 малыша – 141 девочка и столько же мальчиков.

Вес самого большого малыша составил 5 кг, а самого маленького – 1 кг 457 гр.

Среди самых распространённых имён у девочек в июле были Эмилия, София, Дарья и Марьям. Среди редких имён Изабелла и Камилла.

Мальчиков чаще всего называли Андрей, Александр, Арья. Редкими именами стали Назар, Савелий.

Теги
перинатальный центр роды дети

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