Общество 03.08.2026 в 16:16
В Бурятии опознали утонувшего мужчину с татуировкой на латинском языке
Ориентировку в СМИ увидел его работодатель
Текст: Карина Перова
В Бурятии выяснили личность мужчины с татуировкой на латинском языке, труп которого ранее нашли в реке Селенге, в шести километрах от села Рейд Прибайкальского района.
Погибшего опознали родственники. Им оказался 32-летний житель Кижингинского района.
«Заявление о его пропаже от родственников в полицию не поступало. Ориентировку в средствах массовой информации увидел работодатель мужчины», - рассказали в МВД по Бурятии.
Тегиопознание утопленник МВД