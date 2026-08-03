В Бурятии опознали утонувшего мужчину с татуировкой на латинском языке

В Бурятии выяснили личность мужчины с татуировкой на латинском языке, труп которого ранее нашли в реке Селенге, в шести километрах от села Рейд Прибайкальского района.

Погибшего опознали родственники. Им оказался 32-летний житель Кижингинского района.

«Заявление о его пропаже от родственников в полицию не поступало. Ориентировку в средствах массовой информации увидел работодатель мужчины», - рассказали в МВД по Бурятии.