Достройкой ТЭЦ-2 в Улан-Удэ заинтересовалась китайская корпорация

Sinomec интересен проект, они видят нишу в электроэнергетике Бурятии



Завершение строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ обсудил представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Булат Урбазаев с генеральным директором гидроэлектроэнергетической и инжиниринговой корпорации «Синомек» Арсаланом Эрдынеевым и директором компании «Универсалэнергострой» Баиром Зондуевым, сообщила пресс-служба АПИ.



Как отметил Булат Урбазаев, необходимые компетенции для завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию есть как у самой компании «Синомек», так и у Арсалана Эрдынеева, ставшего одним из создателей Белопорожской ГЭС.



«Белопорожская ГЭС стала первым проектом в России, который профинансирован банком развития БРИКС, совместно с Евразийским банком развития и Международным инвестиционным банком. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайская компания Sinomec. Все эти компетенции и наработанный опыт могут быть использованы в завершении строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По итогам встречи мы об этом договорились. Sinomec готова принять участие в доработке финансовой модели Им интересен проект. Они видят нишу в электроэнергетике. Сейчас в Бурятии сложно заключить договоры о предоставлении мощности, а энерготариф достаточно высокий. АПИ безусловно поддержит инвестора, ведь введение новой ТЭЦ даст новое развитие энергетике региона», - считает он.



Отметим, российская компания ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «Синомек» учреждена в октябре 2016 года ООО «Китайская энергетическая инженерная компания» (Sinomec). Компания Sinomec является комплексным поставщиком энергетических услуг при Китайской корпорации механической промышленности, объединяющей в себе инвестирование в энергетические объекты и их эксплуатацию, строительство энергетических объектов, исследование и разработку энергетических технологий, оказание финансовых услуг в сфере энергетической торговли, и пользуется хорошей репутацией в областях инвестирования в энергетические объекты и генподряда на энергетические объекты. Штаб-квартира компании находится в Шанхае, имеет холдинговые и акционерные предприятия в Пекине, Тяньцзине, Чунцине, Шаньдуне, Чжэцзяне, Сычуани и Синьцзяне и охватывает более 20 стран и регионов, включая США, Россию, Беларусь, Малайзию, Южную Африку, Пакистан и Индонезия.



Фото: tgk-14.com

