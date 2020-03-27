В Улан-Удэ 128 семей могут лишиться своих домов

Дома горожан мешают строительству армейской дороги





Недавно «Номер один» сообщал о планируемом сносе военными улицы Каменная . Теперь риск остаться без жилья возник у жителей еще двух улиц – Войсковая и Школьная. Дома горожан, как выяснилось, также мешают строительству дороги.

Из официального ответа Министерства имущественных и земельных отношений РБ одной из жительниц улицы Школьной стало известно, что если Минобороны начнет строить дорогу для проезда техники, в ее границы ориентировочно попадет 137 участков. Так, по улице Каменная урежут 16 участков, из них в девяти случаях требуется снос домов. По улицам Школьная и Войсковая, по мнению представителей воинских частей, подлежат сносу все постройки, расположенные слева от дороги по направлению от улицы Гарнизонная к полигону (по ул. Школьная – 63 дома, по ул. Войсковая – 56 домов).Получив такой ответ, местные жители встревожились и решили провести собрание.Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать объездная дорога. Такой вариант военным предлагала администрация Улан-Удэ, в частности, комитет по управлению имуществом и землепользованию.- Фактически военная техника проходит по объездной дороге от улицы Гарнизонная до полигона, минуя жилые постройки. Однако представителей войсковых частей вариант переноса дороги не устраивает, они считают его невозможным из-за особенностей ландшафта, - рассказывает местная жительница Светлана.Стоит отметить, что по улицам Школьная и Войсковая ситуация с правом собственности на дома и участки несколько иная. Если у проживающих по Каменной горожан документы о праве собственности отсутствуют, то у части жителей Школьной и Войсковой документы, подтверждающие права на земельный участок, есть.- Нам документы на дом выдавала КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть, занимается распределением жилья). Мой муж был военным, и мы получили домик возле подстанции. Сейчас в этом доме живем вшестером – я с супругом, дочь, ее муж и двое их детей, - рассказала Татьяна, местная жительница.Другая горожанка поведала, что получила устное разрешение на строительство в КУИ. Кадастровый инженер также не нашел препятствий для строительства, и семья возвела дом. Но все застопорилось уже на финальном этапе, выяснилось, что земля находится в аренде у Минобороны. И женщине пришлось через суд получать свидетельство о государственной регистрации права собственности.- Часть людей успели получить разрешающие документы, часть нет – им в комитете по имуществу сказали, что ошиблись, когда разрешили строиться, так как земля городу не принадлежит. Люди построились, а потом выяснилось, что это земля Минобороны. Через суд кто-то смог узаконить строения и получить прописку, часть соседей успели оформить документы. У кого-то, конечно, никаких документов нет, - отмечает жительница ул. Школьная Светлана.Сейчас жители Дивизионной пребывают в растерянности, но все еще надеются, что их не оставят наедине со своими проблемами. Во втором квартале текущего года по данному вопросу соберется межведомственная рабочая группа, в которую входят республиканские и городские министерства и ведомства.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»