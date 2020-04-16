Вернувшихся из Кореи жителей Бурятии встретили как заключенных

Бурятских гастарбайтеров на две недели закрыли в санатории без тепла и горячей воды





В течение десяти дней не могло вылететь из Южной Кореи на родину более 300 россиян, в том числе и жители Бурятии. Рейсы в Россию в первых числах апреля отменены из-за пандемии коронавируса. Многие были вынуждены жить в аэропорту Сеула, так и не дождавшись помощи от государства.

Представитель МИД России в Улан-Удэ Александра Пономарева сообщила «Номер один», что в Южной Корее среди возвращающихся есть разные категории граждан, как туристы, так и уехавшие на заработки.- Среди находящихся в Корее есть граждане, превысившие максимальный срок своего нахождения за границей, это те, кто едет под видом туристов на заработки. Но для нас все они являются гражданами России. Отмена рейсов началась еще с 31 марта, поэтому у всех разное время пребывания в аэропорту: у кого-то - уже десять дней, у кого-то - три дня. Решение о времени и дате вылета принимает специальная комиссия - оперативный штаб, а Росавиация выдает разрешение. Нужно понимать, что в период карантина в российских аэропортах ограничен прием прибывающих пассажиров: не более 500 человек - в Шереметьево и не более 200 - в регионах, - отметила руководитель территориального органа.Помимо тех, кто планировал вернуться непосредственно из Кореи, в сеульском аэропорту Инчхон застряли также и транзитные пассажиры. Это те, кто летел на родину из Индонезии, Таиланда, Канады и США. С 31 марта всех собирали в транзитной зоне, даже несмотря на то, что при посадке на рейсы им выдавались единые посадочные талоны до России. О возможных проблемах и остановке в Сеуле никого не предупреждали. В результате люди оказались в аэропорту без багажа, только с ручной кладью. К тому же авиакомпании не озаботились тем, чтобы обеспечить пассажиров питанием и водой, не говоря уже о гостиницах.В ночь с 3 на 4 апреля Росавиация полностью прекратила международное сообщение. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что власти взяли тайм-аут для того, чтобы составить списки россиян, желающих вернуться на родину. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом указывали, что возвращающимся нужно обязательно заполнить форму на сайте Госуслуг и ждать назначения даты вывоза.Вадим – житель Бурятии, в Южную Корею приехал на заработки. Пять месяцев пролетели незаметно. Оставался бы в Стране утренней свежести и дальше, но в мире случилась эпидемия коронавируса и он принял решение вернуться домой. Билет купил на 1 апреля, в аэропорт Сеула Инчхон прибыл за сутки до вылета. Однако молодого человека ждал неприятный сюрприз – рейс авиакомпании «Аврора», на котором он собирался лететь из Сеула в Хабаровск, отменили. Не вылетел самолет ни на следующий день, ни через неделю.- В аэропорту живу уже десять дней. Билет приобрел за месяц до вылета. Но на 1 апреля рейс отменили, перенесли на третье, однако 3 апреля по непонятной причине снова отменили. Жилья у меня нет, и денег, чтобы снимать гостиницу, тоже не так много. В аэропорту, кроме меня, находится около 100 человек, и не у всех есть деньги, чтобы снимать жилье. Каждый день нам обещают, что будет рейс, но в итоге все отменяются, - рассказал Вадим.Наш собеседник говорит, что все это время помощь застрявшим в аэропорту оказывали в основном волонтеры – корейцы и россияне, решившие не возвращаться на родину.Волонтеры привозили еду: воду, хлеб, колбасу, икру кабачковую, даже борщ. Также обеспечивали лекарствами и средствами гигиены. Сотрудники посольства помогали в гораздо меньшем объеме. Далеко не все дождались обещанной помощи – суточных в размере 2400 рублей (на питание и проживание), а также размещения в гостиницах.- Авиакомпания нам сразу заявила, что вылет не состоялся по вине правительства России и они ничем помочь не могут. К нам приезжали сотрудники консульства, обещали, что если в течение двух дней вопрос с рейсом не решится, нас заселят в гостиницы. Но прошло больше недели, а обещанных гостиниц никто не дождался. Люди согласны вылететь в любой город России, главное - попасть домой. На сайте Госуслуг мы бесконечно заполняем анкеты, уже по четыре штуки заполнили, чтобы нас внесли в список желающих вылететь домой, - рассказал нашему корреспонденту Вадим.Елена, еще одна уроженка Бурятии, также застряла в аэропорту. Она собиралась вылететь в Россию 3 апреля, однако, как Вадим и все остальные, вынужденно задержалась в Корее дольше запланированного.- У меня хотя бы билет есть, и авиакомпания, разумеется, заменит билет. А тех, у кого вообще их не было, посадят на рейс только в том случае, если они купят билет на месте, - говорит Елена.В Бурятии у женщины остались супруг, который работает учителем, и двое сыновей. Причину своей поездки на заработки Елена объясняет просто: «Вроде работаем, а денег нет».12 апреля россияне наконец-то смогли вылететь на родину – за ними вылетели два самолета: один - из Хабаровска, второй - из Владивостока. В Россию смогли вернуться 223 человека.- Сотрудники посольства оказали максимальное содействие соотечественникам, помогли с оформлением на рейс и ответили на все волнующие граждан вопросы. Многие из наших соотечественников продолжают вынужденно оставаться в Республике Корея. Мы намерены и дальше оказывать нашим согражданам всю возможную помощь до их возвращения в Россию, - сообщает представительство МИД России в Бурятии.Елена рассказала «Номер один», что все прибывшие во Владивосток 14 дней будут находиться на карантине. Жители, имеющие прописку в крае, будут соблюдать карантин дома. Людей без прописки в регионе отправили на обсервацию.Прибывшие в Хабаровск россияне сообщают, что были неприятно удивлены санаторием, в который их поселили: в номерах холодно, а продуктовые наборы очень маленькие.- Поразило, что людей встретили как заключенных на поселение – ОМОН, полиция, военные и ни одного представителя больницы. Пересчет по головам и в сопровождении ОМОНа в номер. Закрыли на ключ, в номерах нет горячей воды и очень холодно, температура 16 градусов. Ни намека на антисептики, даже мыла нет. Работники чуть ли не в скафандрах, но без масок заходят в номера, когда посчитают нужным сами. Позор администрации, – возмущаются находящиеся в заточении на карантине россияне.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: facebook.com