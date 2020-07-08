Хурал Бурятии утвердил «коронавирусную» медаль

Также депутаты согласились на награды для муниципальных чиновников





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты утвердили законопроект, вводящий в республике новые госнаграды. Одна из них – медаль «За заслуги в борьбе с коронавирусом». Жители республики уже выбрали название и дизайн этой медали. На сайте «Гордость Бурятии» было организовано народное голосование, а 18 июля подведены итоги конкурса . Жюри конкурса присудило два вторых места и одно третье место. Лучшую же медаль решено создать, объединив дизайнерские решения всех трех призеров. Она получила название «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар».

Кроме того, законопроектом предлагается внести такой вид почетного звания как «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия». Ранее эта инициатива вызвала серьезную полемику на обсуждении в комитетах Хурала. Например, Иринчей Матханов предлагал отказаться от такого решения.- То есть какой-нибудь Иванов или Бадмаев 30 лет сидел и штаны протирал, работал бездарно и неэффективно, каким-нибудь «дядей Баиром» был посажен на это место. И ему давать медаль за выслугу лет? Есть куча наград, которые дают заслуженным специалистам. Например, заслуженный юрист или еще кто-то там. Даются за конкретные дела. А этот человек работал в администрации, не мог стать почетным экономистом или работником аграрной промышленности, ему нужно дать медаль за то, что он успешно просидел и не вылетел с госслужбы, ничего не делал, инициатив не проявлял, - говорил он ранее.На сегодняшней сессии депутаты были менее категоричны. С тем, что муниципальных служащих надо награждать, согласилось большинство выступающих. Однако в процессе народные избранники ставили другие вопросы, больше финансового характера.Так, по словам Петра Носкова, необходимо вернуть материальное стимулирование для некоторых госнаград, которое ранее было отменено.- Если у депутатского корпуса будет консолидированная позиция по этому вопросу, можем рассмотреть, - согласился зампред правительства Баир Цыренов, представляющий законопроект Хуралу.Кроме того, Игорь Бобков, который и ранее высказывался довольно резко относительно награждения муниципальных чиновников, на этот раз поднял вопрос финансирования. По его словам, в пояснительной записке указано, что принятие законе не потребует расходов бюджета.- Как денег не понадобится-то, мы из чего будем делать эти медали? Из консервных банок? – вопрошал он.На это Баир Цыренов ответил, что на эти цели будут перераспределены средства, которые уже заложены в бюджете на выпуск госнаград.В итоге законопроект приняли в первом чтении, и решили вернуться к нему позже, когда должным образом будут оформлены поправки, касающиеся права депутатов награждать жителей и другие.Фото: пресс-служба правительства Бурятии