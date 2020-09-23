Препарат от коронавируса поступит в Бурятию до конца этой недели

Курс лечения обойдется в 25 тысяч рублей





До конца этой недели в Бурятии ожидается поставка первой партии инновационного препарата против ковид-19 «Арепливир» стоимостью 12 тыс. 350 рублей за упаковку. На курс лечения необходимо как минимум две пачки таблеток.

Впрочем, «инновационным» его назвать можно лишь с большой натяжкой, ведь «новый чудо-препарат» это всего лишь нехитрая копия японского препарата «Фавипиравир» («Авиган»), разработанного еще в 2014 году для лечения банального гриппа.Как сообщается, весной этого года японцы пробовали применять «Авиган» для лечения ковидных больных, однако результаты их не впечатлили и там нашли более эффективные препараты. Однако в России подобрали идею, вернее, формулу (у японцев закончилась патентная защита, и лекарство стало возможным скопировать), и компания «Промомед» на базе саранского завода «Биохимик» выпустила препарат «Арепливир».До этого компания провела клинические испытания эффективности препарата на больных в нескольких регионах РФ. Уроженец Улан-Удэ Михаил, работающий сегодня в Якутии и заболевший там коронавирусом, рассказал «Номер один», как на нем проходили испытания.- Я лежал в республиканской инфекционной больнице Якутска, где мне предложили в составе большой группы добровольцев испытать на себе новое и высокоэффективное лекарство, но для этого должен был подписать бумаги, что не буду иметь претензий к фармкомпании. - Я согласился, поскольку хотелось побыстрее выбраться из больницы. Препарат мне давали почти неделю, постоянно брали кровь и измеряли количество вируса.По словам Михаила, его немного тошнило, болела голова, но в конце лечения анализ показал, что вирус в крови не обнаружен.Пока же препятствует распространению лекарства очень высокая цена: на один курс лечения - почти 25 тыс. рублей. В федеральных СМИ председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый спекулятивную цену дженерика объяснил тем, что «препарат спасает жизни и поэтому не может стоить дешево». Тем более, как он особо подчеркнул, «на него высокий спрос».Однако даже аптекари, которые, казалось бы, заинтересованы в высоких ценах и оборотах, поражены столь циничным подходом к проблеме. Когда некоторым заболевшим, чтобы выжить, возможно, придется брать взаймы, чтобы оплатить курс таблеток в 25 тыс. рублей.- Этот дженерик не может стоить так дорого, ведь затрат на изобретение не было, просто взяли химическую формулу и воспроизвели, - убежден представитель крупной улан-удэнской аптечной сети. - По моим подсчетам, максимум 100 долларов он должен стоить в рознице (около 7,5 тыс. рублей). Тем не менее, «учитывая массовую истерию, продажи даже по такой «конской» цене пойдут». Тем более что основная часть дорогостоящего «Арепливира», скорее всего, поступит по каналам госзакупок в медучреждения Бурятии.Как отметил бизнесмен, «люди, насмотревшись телевизора, особенно пожилые, массово спрашивают в нашей сети, когда же поступит препарат».Как сообщили в Министерстве здравоохранения РБ, «препарат «Фавипиравир» уже имеется у поставщиков и при потребности может быть доставлен в сети аптек «Бурят-Фармация» по предоплате». Улан-удэнские же аптеки ждут начала поставок «Арепливира» уже в конце сентября. Отпускаться противовирусный препарат будет по рецепту врача.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com