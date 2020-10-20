В Бурятии направили свыше 11 млн рублей на дополнительные койки для больных с COVID-19

За прошлую неделю и выходные создано 719 коек для лечения пациентов с коронавирусом



В Бурятии решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией из регионального бюджета выделено 11,3 миллиона рублей на развертывание дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В республике продолжается оценка возможностей по вовлечению дополнительных ресурсов для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю создано дополнительно 607 коек для лечения пациентов с COVID-19. За минувшие выходные развернуто 112 коек.



Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 27 стационаров: в Улан-Удэ и в районах республики. Полностью перепрофилированы под «ковидные» госпитали шесть стационаров.



«На прошлой неделе мы завершили перепрофилирование кожно-венерологического диспансера на 90 коек, он уже принимает пациентов. Также 100 коек развернуто на базе детской больницы на улице Модогоева. В ноябре там завершится ремонт еще одного корпуса, где мы также планируем разворачивать еще не менее 100 коек. Перепрофилирован Центр медицинской реабилитации Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в поселке Верхняя Березовка. Там проходят лечение пациенты со средне-тяжелыми формами заболевания. Также на прошлой неделе перепрофилирована Больница скорой медицинской помощи под лечение пациентов с пневмонией и с коронавирусром», - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



Для организации коек с кислородной подводкой в Больнице скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова выделено 4,8 миллиона рублей. В краткие сроки проведены необходимые работы, и стационар принял первых пациентов. На сегодняшний день в БСМП находятся 304 пациента с COVID-19, из которых 12 больных получают интенсивное лечение в палатах реанимации.



Продолжаются работы по оснащению необходимым оборудованием республиканского реабилитационного центра «Светлый». На работы по перепрофилированию центра выделено 6,5 миллиона рублей.



Всего в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2008 коек, из них занято 1713. Мониторинг занятости коечного фонда министерство здравоохранения проводит постоянно, сегодня занятость составляет 85,3 %.



Фото: egov-buryatia.ru

