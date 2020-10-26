Свалка обнаружена на сельхозугодиях в Тунке

Более 3 тысяч гектаров сельхозземель зарастают кустарником, а на почти 8 гектарах находится свалка отходов производства и потребления



Государственный инспектор Россельхознадзора провел плановый осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 3 тысяч гектаров, расположенного в Тункинском районе Бурятии.



Установлено, что участок не огорожен, большая его часть зарастает древесно-кустарниковой и многолетней сорной растительностью. Кроме того, на площади 7,9 гектара обнаружена свалка отходов производства и потребления. С целью контроля за состоянием почвы инспектором произведен отбор проб, которые направлены на исследование .

Таким образом, на участке обнаружены признаки загрязнения и порчи почвы, уничтожения плодородного слоя, отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Проводятся дополнительные контрольно-надзорные мероприятия, установление правообладателей участка и лиц, виновных в организации несанкционированной свалки.











Фото: «Номер один» Государственный инспектор Россельхознадзора провел плановый осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 3 тысяч гектаров, расположенного в Тункинском районе Бурятии.Установлено, что участок не огорожен, большая его часть зарастает древесно-кустарниковой и многолетней сорной растительностью. Кроме того, на площади 7,9 гектара обнаружена свалка отходов производства и потребления. С целью контроля за состоянием почвы инспектором произведен отбор проб, которые направлены на исследование .Таким образом, на участке обнаружены признаки загрязнения и порчи почвы, уничтожения плодородного слоя, отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Проводятся дополнительные контрольно-надзорные мероприятия, установление правообладателей участка и лиц, виновных в организации несанкционированной свалки. Как сообщал «Номер один» , в августе депутаты Народного Хурала Бурятии побывали на самой большой свалке Тункинского района в местности Талая. . Общая площадь полигона - 18 гектаров, накоплено более 100 тысяч кубометров твердых бытовых отходов. Путь решения проблемы еще не найден. «Мусорная» проблема стала ключевой задачей, которую поставили перед парламентариями жители Тункинской долины. Всего на территории Бурятии расположены 492 свалки общим объемом отходов более 3 млн тонн. Только в Центральной экологической зоне Байкала на 63 свалках находится полмиллиона тонн отходов. Эта проблема накапливалась десятилетиями.Фото: «Номер один»