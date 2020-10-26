Реформа зарплат учителей Бурятии вызывает вопросы

Могут пострадать сельские учителя
Школьные учителя Бурятии недоумевают, почему реформа их зарплат годами готовится без широкого, гласного обсуждения в школах, в трудовых коллективах. Один вариант реформы сменяется другим, а простой рядовой учитель ничего не знает о происходящем. Или знает из публикаций в СМИ. Хотя данный вопрос напрямую касается его интересов.
Не ждем прорыва вперед
27 октября в Улан-Удэ намечено провести очередное заседание «рабочей группы» по обсуждению проекта постановления правительства Бурятии, которое вносит изменения в нормативы финансирования школ. Об этом проекте «Номер один» сообщал в середине октября.
Сегодня мы знакомим наших читателей с тем, что удалось узнать о проекте реформы. Как известно, республиканские чиновники не горят желанием рассказывать детали грядущей новинки. Изменения окутаны какой-то непонятной тайной. Опираемся на свою информацию.
Для тех, кто не в курсе положения, разъясним. Как известно, в республике существуют подушевые нормативы на «душу ученика», по которым школы получают финансирование. Школы распределены в зависимости от числа жителей в населенном пункте, где они находятся. В каждой группе - свой норматив. Система оказалась несовершенной, и в Бурятии возникали большие перекосы в зарплатах учителей. К тому же, появились претензии у силовиков.
Прокуратура республики внесла представление, в котором указала, что нормативы не соответствуют ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативные затраты должны определяться по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Свои нормативы в начальной школе, свои в средней и старшей школе. Три уровня школьного образования. Численность жителей в городе или селе не должна иметь значения.
Учителя республики надеются, что реформированные подушевые нормативы на ученика позволят заметно увеличить зарплатные фонды школ и, соответственно, их зарплату.
Однако, эти ожидания могут оказаться во многом напрасными. По крайней мере, насколько об этом удалось узнать «Номер один».
Реформа ожидается, напомним, с 1 января 2021 года.
Если провести расчет на количество учеников прошлого 2019-2020 учебного года и федеральный МРОТ на 2020 года на уровне 12130 руб., то… дополнительного финансирования не потребуется.
Получается, что увеличение зарплатных фондов будет иметь фактически технический характер.
Так, допфинансирование потребуется из-за изменения количества обучающихся (314,5 млн. руб.). Рост федерального МРОТа до уровня 12792 руб. тоже повлечет нужду в дополнительном финансировании (647,7 млн. руб.). Мы считаем этот рост сугубо техническим.
У кого что по деньгам?
Чиновники предлагают внести ряд изменений в «Методику распределения субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
Например, в документ вводится коэффициент, который отражает степень совмещения. Его высчитают как отношение количества штатных единиц в школе к реальному количеству учителей. Большой коэффициент совмещения способен снизить зарплаты.
Взять Сужинскую СОШ Иволгинского района. По предлагаемым нормативам там ожидается снижение заработной платы. Сейчас там, в среднем, 51727 руб., будет 45617 руб. Это объясняется тем, что в последние годы школа имела высокий норматив, плюс ко всему много детей учится в начальных классах (на начальной ступени самый низкий норматив). А также в школе высокий коэффициент совмещения (1,53). Комплекс причин повлиял на цифры.
В Кыренской СОШ Тункинского района из-за высокого уровня совмещения (1,57) тоже прогнозируется снижение средней заработной платы. С 50138 руб. предполагается падение до 46013 руб.
Улан-удэнская СОШ №21 имеет коэффициент совмещения 0,9 и там по новым нормативам ожидается рост зарплаты учителя (с 13632 руб. до 32133 руб.). А в улан-удэнской СОШ №59 коэффициент равен 1,05 и там тоже предполагается рост зарплаты – по старым нормативам 23980 руб., по новым ждут 46376 руб.
Анализ Фондов оплаты труда (ФОТ) учителей по новым, ожидаемым к утверждению, нормативам показывает разнообразную картину.
В упомянутом Тункинском районе Бурятии из 23 школьных учреждений ФОТ у абсолютного большинства уйдет в минус. В плюс пойдут лишь две - Аршанская и Далахайская СОШ. Это произойдет по причине того, что норматив, который грядет на основной и старшей ступени школ, будет выше, чем текущий норматив школы.
В Тункинская, Жемчугская, Мондинская, Туранская, Харбятская и др. СОШ получают минус в своих ФОТах. В связи с большим коэффициентом совмещения. Школы-сады, которые работают в районе, тоже получат минус.
По Кабанскому району положение будет более оптимистичное. ФОТы учителей в большинстве школ увеличатся. Это связано с тем, что доля младшеклассников невелика, а нормативы на душу ученика основной и старшей ступени выше того, на котором школы находились последние годы.
Как только в СОШ становится много «дешевых» школьников младших классов, как это утягивает ФОТ в минус. Это, допустим, ждет Оймурскую, Шигаевскую, Больше-Реченскую СОШ.
В отрицательную сторону влияет и коэффициент совмещения.
В целом, в школах Бурятии грядет неоднозначная реформа. Посмотрим, как отреагируют на нее учителя Бурятии. Для кого-то она станет приятным новогодним событием. Для других не очень. Самый главный вопрос – сможет ли школьный учитель в республике достойно жить, работая на одну ставку?
Фото: «Номер один»
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