Реформа зарплат учителей Бурятии вызывает вопросы

Могут пострадать сельские учителя





Школьные учителя Бурятии недоумевают, почему реформа их зарплат годами готовится без широкого, гласного обсуждения в школах, в трудовых коллективах. Один вариант реформы сменяется другим, а простой рядовой учитель ничего не знает о происходящем. Или знает из публикаций в СМИ. Хотя данный вопрос напрямую касается его интересов.