29.10.2020
В Монголии продлен режим повышенной готовности до конца года

В Монголии продлен режим повышенной готовности до конца года

В соседней стране по-прежнему высоко оценивают риск завоза коронавируса и его распространения

В Улан-Баторе на очередном заседании кабмина Монголии принято решение продлить режим повышенной готовности в стране до конца текущего года - по 31 декабря включительно, сообщает МОНЦАМЭ.

Соответствующее предложение на рассмотрение и утверждение кабмина внесла Государственная чрезвычайная комиссия.  По состоянию на 27 октября в стране официально зарегистрировано 340 завозных случаев заражения коронавирусом. Из них вылечены и выписаны из медучреждений 312 человек и 28 человек находятся на лечении.

По оценке профессиональных и специализированных органов, риск завоза вируса в страну и его распространения внутри страны по-прежнему находится на высоком уровне.

Монголия возвратила на родину возвращены 26 192 человека из 80 стран. Из них 19,6 тысячи человек чартерными авиарейсами и почти 6,6 тысячи наземным путем.

Фото: pixabay.com
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