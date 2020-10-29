В Монголии продлен режим повышенной готовности до конца года

В соседней стране по-прежнему высоко оценивают риск завоза коронавируса и его распространения



В Улан-Баторе на очередном заседании кабмина Монголии принято решение продлить режим повышенной готовности в стране до конца текущего года - по 31 декабря включительно, сообщает



Соответствующее предложение на рассмотрение и утверждение кабмина внесла Государственная чрезвычайная комиссия. По состоянию на 27 октября в стране официально зарегистрировано 340 завозных случаев заражения коронавирусом. Из них вылечены и выписаны из медучреждений 312 человек и 28 человек находятся на лечении.



По оценке профессиональных и специализированных органов, риск завоза вируса в страну и его распространения внутри страны по-прежнему находится на высоком уровне.



Монголия возвратила на родину возвращены 26 192 человека из 80 стран. Из них 19,6 тысячи человек чартерными авиарейсами и почти 6,6 тысячи наземным путем.



Фото: pixabay.com

В Улан-Баторе на очередном заседании кабмина Монголии принято решение продлить режим повышенной готовности в стране до конца текущего года - по 31 декабря включительно, сообщает МОНЦАМЭ Соответствующее предложение на рассмотрение и утверждение кабмина внесла Государственная чрезвычайная комиссия. По состоянию на 27 октября в стране официально зарегистрировано 340 завозных случаев заражения коронавирусом. Из них вылечены и выписаны из медучреждений 312 человек и 28 человек находятся на лечении.По оценке профессиональных и специализированных органов, риск завоза вируса в страну и его распространения внутри страны по-прежнему находится на высоком уровне.Монголия возвратила на родину возвращены 26 192 человека из 80 стран. Из них 19,6 тысячи человек чартерными авиарейсами и почти 6,6 тысячи наземным путем.Фото: pixabay.com