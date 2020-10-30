В Бурятии полицейские изъяли крупную партию омуля

Браконьер задержан на даче у своего знакомого, куда приехал переночевать после добычи рыбы



Крупную партию незаконно выловленного нерестового омуля изъяли в в Северо-Байкальском районе сотрудники местной полиции взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Силовую поддержку правоохранителям оказали бойцы ОМОН Росгвардии, сообщили в республиканском МВД.



Злоумышленник – 47-летний житель Северобайкальска – задержан на даче у своего знакомого, куда приехал переночевать после добычи рыбы. Во дворе дачного дома полицейскими обнаружено три мешка с байкальским эндемиком – всего 296 «хвостов» омуля массой около 100 килограммов, а также рыболовные сети. Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более двух миллионов ста пятидесяти тысяч рублей, что расценивается, как особо крупный.



Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Нигде не работает. Он признался, что выловил рыбу на реке Кичера, в полутора километрах от поселка Душкачан.



Отметим также, что во время осмотра места происшествия у его друга – ранее не судимого 42-летнего хозяина дачного участка – изъяты наркотики каннабисной группы: марихуана весом более полукилограмма, гашиш массой более трех граммов и два грамма гашишного масла.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.



Как сообщили в минсельхозпроде Бурятии, за время рейдовых мероприятий по охране нерестового омуля с 1 августа по 26 октября выявлено 189 нарушений. Изъято 8 моторных лодок, 4 лодочных мотора, 32 резиновых лодки, 8686 метров сетей и более 1,1 тонны рыбы. Общая сумма штрафов превысила 312,5 тысячи рублей.



Фото: МВД по Бурятии

