В Бурятии «Экоальянс» вывозил мусор из деревни только раз в месяц

При этом платежи населению начислялись в полном объеме







В прокуратуру Бурятии обратились жители села Зактуй Тункинского района с жалобой на работу регионального мусорного оператора «ЭкоАльянс».

«С апреля 2019 года по август 2020 года вывоз твердых коммунальных отходов из села региональным оператором осуществлялся только 20 раз, с отклонением от графика сбора и транспортировки. Перерасчет размера платы за указанную коммунальную услугу при ненадлежащем исполнении обязанностей компанией не производился», сообщили в надзорном ведомстве.Гендиректору «ЭкоАльянса» прокурор внес представление, которое удовлетворено. Жителям села произведен перерасчет размера платы за указанную услугу.Фото: «Номер один»