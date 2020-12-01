Министр спорта Бурятии призвал поддержать буузы

Бурятское блюдо пока идет первым в конкурсе «Вкусы России»
Традиционным бурятским допингом назвал буузы министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он призвал жителей республики и всех своих друзей проголосовать за главное бурятское блюдо на первом национальном конкурсе «Вкусы России».
«В Москве, когда мы встречали гостей, мы, конечно, всегда готовили буузы. Многие мои друзья, которые буузы пробовали - уже проголосовали, а после того, как мы покажем вам, как мы их готовим, то ни у кого не останется сомнений, за какой продукт голосовать», - рассказал министр в видеоролике, в котором он учиться лепить традиционное бурятское блюдо у профессионалов.
Министр подчеркнул, что вкус настоящих бууз должна знать вся страна.
Сейчас визитная карточка Бурятии может стать главным вкусом России. Бурятское блюдо идет на первом месте, осталось продержаться еще 2 дня.
Для голосования за бурятские буузы нужно зайти на сайт Вкусов России. Регистрации там не требуется.
«Спортсмены должны есть буузы, в том числе на десерт», - отметил в видео Вячеслав Дамдинцурунов. И подчеркнул, что именно они помогают достигать победы нашим чемпионам.
Фото и видео: Минспорт Бурятии
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