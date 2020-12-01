Министр спорта Бурятии призвал поддержать буузы

Бурятское блюдо пока идет первым в конкурсе «Вкусы России»





Традиционным бурятским допингом назвал буузы министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он призвал жителей республики и всех своих друзей проголосовать за главное бурятское блюдо на первом национальном конкурсе «Вкусы России».

«В Москве, когда мы встречали гостей, мы, конечно, всегда готовили буузы. Многие мои друзья, которые буузы пробовали - уже проголосовали, а после того, как мы покажем вам, как мы их готовим, то ни у кого не останется сомнений, за какой продукт голосовать», - рассказал министр в видеоролике, в котором он учиться лепить традиционное бурятское блюдо у профессионалов.







