В Бурятии замедлилась инфляция до 5,7 процента

Ее сдерживала конкуренция между крупными торговыми сетями





По прогнозу Банка России, в феврале–марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.





В январе годовая инфляция в Бурятии замедлилась на 0,3 п.п., до 5,7%, но осталась выше общероссийского показателя (5,2%) и показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,0%), сообщает республиканское отделение Сибирского главного управления Банка России. Основное дезинфляционное влияние оказали государственные меры сдерживания роста цен на отдельных продовольственных рынках в стране и ценовая политика российских операторов сотовой связи. Кроме того, региональным фактором стало усиление конкуренции в продовольственном ритейле, проявившееся в сегменте овощной продукции.Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары замедлились до 7,5% после 8,5% в декабре. Этому способствовали принятые меры госрегулирования по ограничению роста цен на отдельных рынках продовольствия. Результатом стало снижение в январе годовых темпов прироста цен на подсолнечное масло и муку.«После новогодних каникул некоторые крупные магазины минимизировали торговую наценку на свеклу, морковь, тепличные огурцы и помидоры — в конце прошлого года они заметно подорожали, в том числе из-за введенных Китаем квот на перемещение грузов через границу с Россией. Благодаря снижению наценки, замедлился рост цен на овощи. Это уменьшило инфляцию продовольственных товаров и сдержало общую инфляцию в нашем регионе», — прокомментировала управляющая республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России Наталья Эйрих.Кроме того, крупные региональные торговые сети присоединились к государственным мерам по сдерживанию цен на отдельные социально-значимые продукты питания. В результате цены стали расти медленней на подсолнечное масло, муку.Снижение цен на капусту в годовом выражении, которое усилилось в январе, соответствовало общероссийской тенденции. Причина — дефицит хранилищ при увеличении предложения со стороны российских производителей.Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 5,2% в декабре до 5,8% в январе. Основным фактором остался эффект произошедшего ранее ослабления рубля. Он обусловил повышение ценовой динамики товаров с высокой долей импорта — бытовой техники и электроники, средств связи, автомобилей, а также товаров со значительной зависимостью от импортных материалов и комплектующих в производстве — мебели, стройматериалов.Годовой прирост цен (тарифов) на услуги замедлился до 2,1% после 3,1% в декабре. Заметный вклад в замедление внесла динамика цен на услуги сотовой связи. Благодаря пересмотру операторами сотовой связи линейки тарифов в январе заметно снизился годовой прирост абонентской платы за пакет услуг.Годовая инфляция по России в целом увеличилась в январе по сравнению с декабрем на 0,3 п.п., до 5,2%. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте.Фото: pixabay.com