В Бурятии пенсионеры смогут выйти на работу

Власти отменяют обязательную «удалёнку» для работников от 65 лет



С 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на так называемую «удалёнку»перестанет быть обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства. В документе уточняется, что соответствующий дистанционный режим будет рекомендательным. При этом перевод на «удалёнку»именно граждан старшего возраста будет приоритетным.



«Рекомендовать работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ», - приводит цитату из постановления ТАСС.



Агентство уточняет, что норма вступит в силу 1 апреля. Одновременно утратят силу предыдущие постановления, которые регулировали правила оформления больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.



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