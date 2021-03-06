06.03.2021
В Бурятии пенсионеры смогут выйти на работу

В Бурятии пенсионеры смогут выйти на работу

Власти отменяют обязательную «удалёнку» для работников от 65 лет

С 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на так называемую «удалёнку»перестанет быть обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства. В документе уточняется, что соответствующий дистанционный режим будет рекомендательным. При этом перевод на «удалёнку»именно граждан старшего возраста будет приоритетным.

«Рекомендовать работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ», - приводит цитату из постановления ТАСС.

Агентство уточняет, что норма вступит в силу 1 апреля. Одновременно утратят силу предыдущие постановления, которые регулировали правила оформления больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.

Фото: pixabay.com
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