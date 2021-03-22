В Бурятии завершилось строительство школы в поселке Аршан

На строительство и оснащение школы затрачено более 500 млн руб в рамках нацпроекта «Образование»



В Бурятии в поселке Аршан Тункинского района построена новая школа. Она рассчитана на 450 мест, состоит из шести разноэтажных блоков, которые имеют четкое функциональное зонирование, сообщили в минстрое республики.



Блок А – зона начальных классов. На первом этаже блока Б расположена столовая на 225 посадочных мест, на втором этаже актовый зал на 247 мест, учебные кабинеты. Блок В является центральным блоком, в котором располагаются учебные кабинеты, административные помещения, библиотека с книгохранилищем. Блок Д – спортзал. В блоке Г расположены учебные кабинеты, административные помещения, вспомогательные помещения для спортзала. В блоке Е расположены медицинские и учебные кабинеты.



Помещения инженерного обеспечения здания запроектированы в подвальном этаже блоков А и Б. Всего в школе предусмотрено 25 учебных кабинетов и 2 игровые комнаты. Школа оснащена всем необходимым современным оборудованием, в том числе 3D принтером и робототехникой.



Проверку готовности новой школы к вводу в эксплуатацию провели зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и начальник УКСа правительства Анатолий Урбанов совместно с врио главы Тункинского района Чингисом Маншеевым, который после завершения осмотра подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.



«Объект, действительно, впечатляет, учебные и рабочие помещения оснащены всем необходимым высокотехнологичным оборудованием. Благодаря национальному проекту «Образование» стало возможным подарить детям такую красивую современную школу, которая, кстати, оснащена газовой котельной. Осталось еще немного, ждем торжественного открытия школы» - оценил объект Евгений Луковников.



«Пандемия внесла свои коррективы, но благодаря опытному подрядчику и администрации Тункинского района строительство завершено в срок. Остались некоторые «бумажные» работы, совсем скоро дети смогут насладиться учебным процессом в новой школе», - отметил Анатолий Урбанов.



Напомним, проектные работы по строительству школы начались в 2019 году, строительство велось подрядной организацией ООО «Регион Строй». На строительство и оснащение объекта затрачено более 500 миллионов рублей, финансирование осуществлялось в рамках национального проекта «Образование». Официальное открытие школы планируется в мае 2021 года.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

