Приставы России стреляют в Бурятии

В Улан-Удэ стартовал чемпионат Федеральной службы судебных приставов по стрельбе



В Улан-Удэ на Центральном стадионе сегодня стартовал чемпионат Федеральной службы судебных приставов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В течение трех дней команды восьми федеральных округов, среди которых семь мастеров спорта России будут соревноваться в личном и командном первенствах в выполнении упражнений ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8, А-4, сообщили в минспорта Бурятии.



«Уровень профессионально-прикладной физической подготовки в Федеральной службе судебных приставов очень высокий. Хочу пожелать вам держать эту планку и, конечно, хочу поддержать сборную команду Бурятии в этом чемпионате, чтобы достойно выступили, заняли призовые места. Всем успехов! Точной стрельбы», - сказал на открытии состязаний министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



Фото: egov-buryatia.ru/minsport



